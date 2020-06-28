明讚Baby暗踩陳妍希肥　于正遭網民圍插刪Po

女星Angelababy（楊穎）一輯「小龍女」扮相嘅靚相曝光之後，雖然唔少人讚Baby英氣十足，不過亦有人嫌佢個樣太現代人，同小龍女嘅人設有啲格格不入，除咗呢兩派人之外，就連2014年電視版《神雕俠侶》金牌製片人于正都有發文，不過佢嘅言詞暗寸當年演小龍女嘅陳妍希唔掂，同Baby冇得比，就有啲埋怨陳妍希累佢畀網民話咗咁多年，呢段發文一出街即刻畀網民圍插，話于正咁講好冇品，而于正亦極速刪咗Po！

于正嘅發文內容爆出原本小龍女第一人選係搵Baby：「當初你要是沒有生病，來了我的《神鵰俠侶》，那我就不會被群嘲了～此生最大的遺憾！」陳妍希因為面圓圓被網友笑係「小龍女」變「小籠包」，連累作品負評不斷，不過當時于正曾發文力撐陳妍希，晒出頭貼頭親密合照：「從來都是不悔的選擇。」依家話「遺撼」但係當年話「不悔」真係打臉打到啪啪聲。

隔咗冇耐于正再發文補鑊，不過講講吓又再向網文開火，貫徹佢火爆敢言嘅性格：「我也就感慨一下，沒有diss （冒犯） 誰的意思，誰不愛盛世美顏？看到美麗的造型感慨一下錯了嗎？真是的～以後盡量閉嘴，不過我估計我做不到，先暫時低調一下吧！（PS：罵人的你們都有神經病嗎？寫微博就是當下的感受，覺得不妥就刪了，哪有那麼多戲精上身？你以為我想上熱搜嗎？切！）」