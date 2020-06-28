為陳欣妍赴湯蹈火　張建聲「蛋蛋」受傷：痛不欲生

藝人張建聲、陳欣妍（Shirley）及前輩級演員廖駿雄昨晚云集大埔工業邨，為網上購物平台拍廣告。今次製作相當認真，出動武指負責「度招」，讓阿聲一顯身手，想不到他卻一時不慎，因應劇情需要跨欄時發生小意外：「當時踩中工作人員條褲，成個人凌空掛喺欄杆上，隻腳扭曲成脆麻花，好彩未算好嚴重，如果唔係條靭帶就冇喇，不過同時『銀』中咗『蛋蛋』，都痛不欲生㗎！」

由於趕工，阿聲只用冰凍飲品樽身按腳，以減輕痛楚，且自信表示：「自己檢查過喇，應該冇太大問題，過幾日就冇事。」然而現實所見，他走路仍一拐拐，間中狀甚痛苦。

而今次阿聲可謂艷福無邊，廣告內與「人氣女神」Shirley展開情緣。一身貼身露臍打扮的Shirley笑謂：「佢會赴湯蹈火咁送唇膏嚟我面前，等我扮靚靚出席活動，感覺好浪漫。（現實生活試過？）梗係冇啦，以前拍拖都好順其自然，大家冇刻意去經營。」Shirley因性感行山而打響知名度，卻遭沈震軒「快人一步」私有化，然而靚女坦言不愛「收兵」﹕「我份人比較直接了當，唔鍾意估估吓，以前試過鍾意咗個男仔，我都唔怕醜直接了當咁向對方示愛。（成功？）最終佢冇接受我，不過我覺得食檸檬冇問題，最緊要大家搞清楚嘛。」