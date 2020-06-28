單手輕鬆拎起　Galaxy Book S輕過1kg

出街用Notebook，一字記之曰︰「輕」，Samsung新到港Galaxy Book S便只有950g重、11.8mm厚，即使單手拎起也毫不費勁。無風扇設計亦將運作噪音減到最低，戶外使用唔怕嘈親隔離！

Galaxy Book S使用Intel Hybrid技術的Intel Core i5-L16G7處理器，耗電量及噪音均處低水平，並提供512GB的儲存空間，用戶可透過microSD卡加大至最高1TB的儲存空間，加上支援Wi-Fi 6制式，可快速上下載大容量檔案。

機身雖薄，但13.3吋屏幕卻是觸控式，支援10個觸控點，用手指就能縮放畫面。在室外時，透過快捷鍵就能開啟戶外模式，屏幕亮度最高可達600nit，陽光底下依然睇得清楚。

Galaxy Book S有兩個作業系統選擇，Windows 10 Pro版本用上水星灰機身，將於7月開售，而Windows 10 Home版本則有水星灰、粉紅金兩色選擇，分別於即日及7月發售。