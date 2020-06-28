陳豪黎耀祥爭飯碗　大開殺戒！

視帝黎耀祥、陳豪及視后李佳芯等掛帥的新劇，以殺手題材作為背景，內容比較抽離都市，祥仔演潦倒殺手，為餬口不時四出𢱑撈，還越級挑戰同行高手陳豪， 佳芯則戴粗框眼鏡演單親媽媽，龔嘉欣就剷晒青演另類殺手，眾人齊以黑色幽默手法展現救贖訊息。

無綫劇集《殺手》將於明晚9時30分在無綫翡翠台首播，此劇除了黎耀祥、陳豪、李佳芯、龔嘉欣雙生雙旦組合外，還有高海寧、江嘉敏、麥明詩、江美儀、謝東閔等演出。故事講述非一般的殺手世界，祥仔飾演潦倒殺手，酬勞低之餘，平日多接簡單工作，但為了生活不惜向高難度挑戰，踩過界與高級職業殺手陳豪爭飯食，二人由鬥嘴到拳腳來往，鬥個你死我活。

監製陳維冠指祥仔演小人物向來出色，今次角色細緻度高，與陳豪的孟波演繹方法，混在一起非常有化學作用。祥仔受訪時自嘲現實生活中前半生頗為潦倒，中途也經歷很多才有今天的成功，故演繹該角色時較容易拿捏，與陳豪演死對頭，他笑指二人已合作過幾次，特別喜歡對方的演戲節奏：「撞落去嘅火花永遠估唔到，同嘉欣關係幾微妙，似愛又唔係愛情，有種對敵同歡喜冤家感覺。」

李佳芯夠晒「爆」

陳豪除了於殺手界與祥仔鬥餐飽，與「下屬」佳芯亦有感情線外，劇中也有經營咖啡店，讓他能寓工作於娛樂，一展其沖咖啡技能，令其不禁大呼過癮。而佳芯今次撇下專業形象，換來爆炸頭加粗框眼鏡演粗魯師奶，新鮮感十足。

至於飾演過江龍殺手的嘉欣，單是剷青髮型、騷腿露腰造型已非常養眼，再加上連場打鬥戲，於開拍前花了3個月訓練，拍攝時也曾受傷入院縫針，令她印象深刻，她說：「當初監製同我講角色要求時嚇一嚇，最後都接受挑戰，套劇咁啱係我入行10年拍嘅，好開心有呢個新嘗試。」

麥明詩做戲「盲」舂舂

已投身律師界的前港姐麥明詩亦有參與演出，飾演黎耀祥女兒，乃一名視障人士，與謝東閔有感情線，為擺脫她「十優」優秀條件，陳維冠特別描述其角色有點身體缺陷，還安排她於開拍前到盲人中心上堂， 他說：「佢好努力去演，我亦好滿意，除咗劇入面係盲妹，我知佢都識彈鋼琴，所以索性寫佢係一個視障調琴師，對麥明詩嚟講都算係一個新嘗試。」

另外，演「一樓一鳳」的江美儀在劇中造型百變，與黎耀祥由客人發展成朋友關係。為更了解該行業，她於開拍前親自做資料搜集，務求展現角色寫實一面。

高海寧玩三角關係

高海寧（高Ling）於劇中表面上是廟祝，實際卻是「清道夫」，專門清理屍體及現場，與李佳芯是好姊妹，但二人又與陳豪有點三角關係。曾與陳豪合作的高Ling，大讚對方為人Nice，又不會給予對手壓力，故拍攝過程相當愉快。她與佳芯戲外老友鬼鬼，今次於劇中更要「同居」，之前齊齊到外地拍外景，友情增進不少，她說：「同佳芯相處可以畀好多新啟發，本身大家性格唔同，但佢嘅角色好放，我就好理智，不過每次同佢對戲見佢咁放，自然會撞到新火花，因為佢帶起到個氣氛。」

而以客串身份亮相的江嘉敏演陳豪姪女，性格叛逆，笑指以往大多演乖學生，對首次演壞女孩大感興奮：「我要大聲鬧佳芯同高Ling，角色身世好神秘，總之我嘅出現係令到黎耀祥同陳豪正面交鋒，至於下場係點，大家就要拭目以待。」