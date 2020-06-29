東方日報C1：莊思明外景車內被偷信用卡狂碌5萬7

藝人莊思明（Lisa）前日在旺角拍外景時被偷去手袋，更被盜用信用卡狂碌57,000元，兩名疑犯被捕。她昨日愁爆與男友楊明到灣仔開餐，全程零笑容，楊明即摸頭安慰女友。Lisa受訪時坦言心情低落，揚言下次拍劇不會再帶任何貴重物品，並希望早日將其他同黨繩之於法。

莊思明前日在旺角登打士街為無綫劇集《超能使者》拍外景，期間將價值約15,000元的名牌手袋放在公司的服裝車上，怎料1小時後上車發現手袋不翼而飛，報警求助。警方接報到場，經初步調查，發現有人懷疑盜用事主的信用卡，於旺角區多間店舖及網上購買貨品，涉款約57,000元，案件由旺角警區刑事調查隊跟進。警方經進一步調查後，於同日下午約5時及晚上約8時，在旺角區分別拘捕一名姓黃（37歲）男子及一名姓楊（38歲）女子。據了解，黃男被捕時情緒激動反抗，警員合力將其制服，他涉嫌「車內盜竊」、「以欺騙手段取得財產」及「拒捕」，楊女則涉嫌「車內盜竊」及「以欺騙手段取得財產」被捕，兩人被帶署扣查，據稱兩名被捕男女相識。

女友失8萬 楊明諗計氹番

手袋被偷及信用卡被狂碌57,000元，Lisa共損失近8萬元。損失慘重的Lisa，昨午5時許偕男友楊明在兩人於灣仔開設的食肆食飯，期間見Lisa不時低頭撳電話及錄語音短訊，全程一臉愁容，楊明見狀忍不住摸頭安慰，又逗女友傾偈，並由楊明攞食物，服侍周到。

Lisa昨日接受本報電話訪問時不諱言心情仍然低落，問到損失，她說：「被盜用嘅款項夾埋手袋、銀包就8萬左右。雖然依家捉到人，但手袋係搵唔到，我所有證件同卡都要申請過。估唔到開個幾鐘頭工就唔見咁多錢，今次係我第一次唔見嘢。」問到案發經過，她透露前日上午9時許到達現場，一直留在公司的服裝車直至中午12時才離開拍劇：「我大約1點20分上到車就發現手袋唔見咗，後來接到手機短訊有人用我張卡買嘢，第一單交易係1點42分，夾埋有十次交易，我跟住就Cut晒所有卡同報警，警察嚟到調查，跟住我去警局錄口供途中，警方已經拘捕到嗰兩個碌我卡嘅疑犯。」

她指今次是閉門失竊，因為一般人不能登上服裝車：「車上有車長，唔會隨便畀人上嚟，連特約演員都唔上得車，我亦肯定唔係現場演員做，因為其他人遲過我上車，所以件事好奇怪，我以前都有聽聞有同事喺服裝車唔見錢，但冇咁誇張成個袋拎走。」她覺得今次偷手袋是有預謀犯案，不排除有人將手袋交給犯人再盜用其信用卡：「希望早日拉到攞手袋嘅同黨，唔好再發生類似事件，依家周街都係天眼，有信心警方會拉到人，交畀警方去處理。（之後拍劇會點防範？）惟有乜都唔帶，唔好放貴重嘢喺車。」

驚連架車都冇埋

至於楊明在電話中回覆指前日收到消息後，已即時趕往現場了解：「我叫佢唔使驚，查清楚先，可能係自己同事攞錯，當時係擔心佢個袋有車匙，女友架車泊喺街成個上午，怕被人連架車都揸走埋，不過好彩架車冇事，再換過車匙。（捉到兩個賊？）嗰兩個好沙膽，差人喺度睇緊CCTV，佢哋仲喺條街徘徊，所以咁快捉到人！」他又透露讀完訓練班出來工作時試過被偷兩部電話：「嗰個係慣犯，專偷小演員啲嘢，佢被炒之後，都冇聽24座（公司小巴）有人偷嘢，我估女友個手袋就攞唔番，好彩係啲卡停晒，不幸中嘅大幸！」《超》劇監製文偉鴻承認已報警，警方正進行調查。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：