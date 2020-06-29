講愛情拖埋梅艷芳落水！伊能靜被網友鬧爆

台灣女星伊能靜自從參加內地節目《乘風破浪的姐姐》外，曝光率奇高。近日她接受訪問，講到愛情觀時，她提到香港已故傳奇歌手梅艷芳，她說：「我覺得我真的很幸福，因為通常在完成了愛之後，再去完成自我價值，你就再也丟不掉甚麼東西；可是如果你先完成自我價值，那很慘，因為你的事業已經到頂，那就會像梅艷芳。」她又說：「因為她（梅艷芳）一輩子都在尋找愛，連她最後都瘦成那樣，她在台上都要穿着白（婚）紗。」

伊能靜此番話即時觸動網友神經，質問她為甚麼要拖梅艷芳落水，有人留言：「伊能靜女士到底哪裏來的自信，在這cue梅艷芳？不要一上個節目就各種各樣的自我高潮好麼？謹言慎行吧，老阿姨！」、「梅艷芳最後嫁給舞台嫁給歌迷這樣也是她的選擇，憑甚麼就是你伊能靜口裏說的那樣。」

另外，她罕有大讚離婚快11年的前夫庾澄慶（哈林），希望現年18歲的兒子小哈林能像爸爸：「我管教小哈利比較鬆，但是前夫管得比較嚴，兒子具有家庭教育很好的禮貌，學一件東西很拼，就像庾澄慶。」她最記得在兒子考大學時，曾勉勵小哈林希望他只像爸爸，不要似她，自感雖然肯作任何新嘗試，可惜一事無成，不過爸爸哈林卻有很高的音樂成就。

她又說再婚後生下小女兒小米粒，本打算淡出娛樂圈，只是兒子卻鼓勵她亮相節目，她哽咽說兒子曾錄音給她，希望媽媽會拿出對家的用心去面對世界，她又情緒激動地說：「做我兒子很不容易，他夾在兩個完整的家庭裏面。」又說小哈利會主動照顧同母異父的妹妹，令她倍安慰。