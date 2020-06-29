白羊：正財運持續走旺，事業運較佳，求職、轉職或謀事等，議價力較強，宜積極行事。

金牛：人氣持續大好，但需注意職場人事問題及合作情況，多予協調，將有助公事推進。

雙子：精神較佳，工作壓力雖較明顯，但士氣及鬥志較強，助維持進度，爭取更佳業績。

巨蟹：社交運較佳，職場人事及人際關係將較和順，合作情況較佳，助維持進度與表現。

獅子：事業運較佳，求職、轉職或謀事等機遇將較充裕，但士氣鬥志稍遜，宜保持積極。

處女：公幹、出勤及海外項目等成效將較理想，多注意合作及人際關係，文書、傳訊等。

天秤：已婚或同居朋友，夫妻生活及感情關係將較和順，宜善用公餘，多享受私人空間。

天蠍：戀愛運甚佳，感情及相處情況將較甜蜜和順，多約會、多談情，可增進感情熱度。

人馬：體能轉佳，工作及正財運回穩，進度甚佳，利開單、簽約及謀事等，宜積極行事。

山羊：人緣及桃花運佳，親子及感情關係較為平穩愜意，身邊人將較體貼，利增進情誼。

水瓶：心情爽利，精神亦佳，家庭運回升，利增進情誼及溝通基礎，宜多交談及多聚會。

雙魚：人氣、辭令及溝通力較佳，人緣及桃花運亦佳，但就子女及婚姻等事宜需予耐性。