6的倍數：不同規模學校的學習異同

2020學年因疫情爆發而令學習失衡，暑假過後的新學年，又將是家有孩子晉升幼稚園、幼兒院的K3家長，開始謹慎挑選合適小學給子女入讀的關鍵時刻。面對全港林林總總的小學，單就辦學理念、學校規模、班級經營、校風等便各有不同。今天，我將以香港小學的校舍規模為切入點，就面積大小各異的校舍及班級數目：即6班、12班、18班、24班、30班及36班的分別，嘗試從教師團隊、學校課程、課外活動、校風支援及中小銜接等各個面向，探討學生在不同規模校舍下之學習異同。

課程不因規模大小生變

學與教是重中之重，故教師團隊方面，每所學校的教師人數是按班級數目決定，即班級數目愈多，教學人員愈強大，以維持日常教學需要。而學校課程則主要以科目劃分，因此最常見包括：中文、英文、數學、常識、音樂、視覺藝術、體育及普通話等科目，在配合教育局課程發展議會八個學習領域的課程文件前設下，學習內容並不會因校舍規模而有所刪減，但各校仍可因應每校學生的學習需要而設計校本課程，豐富學生的學習經歷。

受惠於「貴精不貴多」

於課外活動層面，校舍規模較大的學校所舉辦的課外活動項目相對較多，小規模校舍學校的課外活動選項看似少了，但在「貴精不貴多」原則下，一般也有五、六十項選擇，而且更因為學生人數較少，學生得以成功參加的機會也相應提高。情況等同在假日高峰期前往主題樂園遊玩，在遊客量少的平常日子，一小時內可重複參與同款或其他機動遊戲的次數亦機會增多。但在遊人眾多的假日，就必須長久輸候始能享樂一次。

資源分享機會多

關於校風支援，無論學校規模是大是小，任何的教育團隊都會為學生盡心盡力。筆者曾在不同規模的學校服務，在人數較多的大校，的確難有機會與每位學生接觸；但在校舍規模少的校園，由於每年新入學的學生人數大約五十，因此教師團隊是絕對可以牢記全校學生名字，而師生之間的關係亦相對緊密，教師對學生也有更深了解，有利培育學生的成長發展。

培育孩子是漫漫長路。

當家長幫助子女成功過渡了幼小銜接，及後又要面對中小銜接。其實校舍規模無輪大與小，關鍵只要學生在小五、小六的成績能處於校內「第一組別」水平，學生也就有極大機會入讀「第一組別」中學。情況就跟選擇參加課外活動的成功機率一樣，由於學生人數相對少，故只要學生一直努力，持續奮發向上，自然就可在競爭相對不大劇烈的情況下順利躋身「第一組別」行列，為將來能入讀心儀一線中學取得較大保障。

Profile

許定國

佛教黃焯菴小學校長。教育碩士（課程與創新教學/資優教育），從事教學二十年，長於推展STEM及資優教育。現任香港課程發展議會委員，曾獲「第九屆香港海華師鐸獎」、「全國青少年科技大賽科技創新教育方案二等獎」。