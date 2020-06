BET頒獎禮網上舉行　Beyonce八歲女兒闖樂壇即獲獎

年度黑人娛樂電視頒獎禮(BET Awards)今年因疫情而昨日改於網上舉行,美國樂壇天后Beyonce的8歲女兒Blue Ivy憑與母親在迪士尼電影《獅子王》(The Lion King)合唱的歌曲《Brown Skin Girl》而首次獲獎,母女擊敗幾位著名女歌手包括Alicia Keys、Ciara以及Lizzo等勇奪Bet Her獎。認真巴閉!

女兒首次以歌手身份提名一擊即中,但Beyonce卻連環失獎!她提名的最佳R&B/流行女歌手一獎,最終被「樂壇巨無霸」Lizzo撃敗。而Beyonce亦未能憑暢銷大碟《Homecoming: The Live Album》獲年度專輯獎。美國男歌手Roddy Ricch憑《Please Excuse Me For Being Antisocial》擊敗Beyonce奪獎。至於獲6項最多提名的加拿大天王Drake,最終只能憑與男歌手Chris Brown合唱的歌曲《No Guidance》獲最佳合唱獎。而Chris就奪最佳R&B/流行男歌手獎。

雖然今年取消實體頒獎禮,但仍有諧星Amanda Seales做主持,一眾歌手包括Alicia Keys、John Legend、Usher等任表演嘉賓。其中Lil Wayne就唱歌向已故NBA球星高比拜仁(Kobe Bryant)致敬。

另方面,Beyonce日前於社交網公開她為迪士尼+頻道拍攝的全新音樂片《Black Is King》預告片。Beyonce的老公Jay-Z同女兒都有參與。