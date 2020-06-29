90年代脫星鄭艷麗　自爆患厭食症入ICU險死

49歲息影艷星鄭艷麗日前於社交網自爆患厭食症入院，病況嚴重到一度住進ICU，佢發文：「不是不喜歡吃東西的厭食症，是身體內排斥食物的厭食症，因為身體內沒營養，亦無法吸收到營養，因為我一進食就會嘔，這就是為什（甚）麼嚴重到進ICU呢！」佢承諾會努力面對病情，至於為何選擇同大家講，佢坦言：「是如果我萬一不在世上，我的好朋友和粉絲都能明白我的狀況，不是看到報導亂寫一同（通）的事情，我就心安啦！」

鄭艷麗連日來保持更新，2日前透露已離開ICU並轉到普通病房，但仍需要每小時抽血，搞到手腕滿滿瘀青。佢尋日透露體內鉀指數仍然唔正常，所以無法出院：「他（醫生）說這樣好危險，但係我唔想再抽血啦！」唔少網友留言祝佢早日康復。

鄭艷麗有「翻版李嘉欣」之稱，90年代曾拍多套三級片，包括《慈禧秘密生活》、《滅門慘案II借種》和《二奶村之殺夫》，令觀眾留下深刻印象，「一脫成名」！早年與台灣富商黃任中上契後息影，過着富貴日子，可惜好貴不常，契爺去世頓失經濟支柱。近年被拍到於快餐店做清潔工、收銀員，後期到越南開咖啡店自力更生，繼續靠一雙手為生活拼鬥。