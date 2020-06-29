凸肚陳凱琳上圍升cup　預告下周宣布BB性別

前港姐冠軍陳凱琳早前宣布再度有喜，佗住BB的她穿上吊帶裙在海洋公園出席活動，肚凸凸的陳凱琳上圍明顯升cup，但身形依舊纖瘦，不過，她卻貪靚以3吋高踭鞋示人，問到佗着的BB多大，她說：「依家過咗一半有多，實際幾大就唔講喇，總之就佗得好穩定。第一胎反而有少少唔舒服，呢一胎就佗得幾好，食得瞓得。（仔定女？）下星期先公布，因為約啲朋友搞咗個Baby Shower，到時切蛋糕嘅時候大家就知道BB嘅性別。（開刀定順產？）上一胎就開刀，今胎未決定，安全起見交畀醫生決定。（個仔有咩反應？）佢可能仲細，都唔係好知。（驚唔驚個仔吃醋？）好多人都咁講話要準備定份禮物畀哥哥，咁我都準備咗啲書送畀佢，希望培養佢好奇嘅一面。」

日前生日的陳凱琳透露與家人簡單食飯慶祝，老公鄭嘉穎送了她喜歡的禮物，她笑說：「我出年先三十大壽，出年先約多啲朋友一齊慶祝啦。」

有傳陳凱琳有意解約隨夫離巢外闖，鄭嘉穎則回巢拍攝新劇《兒童醫院》為老婆還劇債。陳凱琳稱沒有解約的諗法，自己還有拍劇癮，待孩子長大點希望再拍劇。對於老公拍劇為她還劇債？陳凱琳笑說：「咁好，可以咁㗎咩？當然唔係啦，大家有商有量嘅，佢同老友馬國明開工，係好開心嘅。」