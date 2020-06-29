靈感煮意︰【兒時小吃】超簡易三款材料麻油雞翼　冷熱均可

2020年06月29日 16:00
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    超簡易三款材料麻油雞翼（作者提供）
    我自幼怕煮，因為怕洗，但人生就是這樣有趣，如今我不但拍煮食節目，還教人做飯烘蛋糕麵包。說回年輕時，話說有次我被邀參加「一人自製一款小吃」式的聚會，然後也記不起是誰教我今集《靈感煮意》的做雞翼方法，聽到只需要三種材料︰雞翼、鹽、麻油，我便抱着姑且一試的心態去做，想不到一試愛上，自此，我經常做這款雞翼，一路直至二十多歲。
    早前想起這款雞翼，做好後吃了一口，腦裏不禁思考︰「應該加這個、加那個，味道會更豐富。」可能是人長大了，經歷多又見識廣了，尤其現在工作的關係，味蕾的感受已經變得豐富。但想了又想之後，我決定用回原有的兩款調味，希望跟大家分享我的兒時味道。簡單不一定單調，單調也可以令人會心微笑，在變化的人生中保留一點不變的回憶，其實也不錯！
    材料（2~3人）
    走地雞雞翼　8隻
    海鹽　1/2~1茶匙
    烚雞翼後飲用水（室溫或凍均可）　1大碗
    調味
    海鹽　適量（節目中用約1/2茶匙）
    芝麻油／辣椒油　1 1/2茶匙
    周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。
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