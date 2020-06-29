《殺手》劇透：黎耀祥為還債重出江湖

第一集(06/29)

人稱閻王的殺手閻武（黎耀祥飾），十年前享盡艷福及錢財，十年後卻只能妒忌「一槍殺手」喬星Zero（陳豪飾）一單便有百萬進帳。主理殯儀生意的陳查理（鄭子誠飾）是殺手經理人，旗下只有喬星一名殺手。喬星開設咖啡店，專注沖咖啡之餘，亦只接難度極高的「訂單」。閻武因欠賭債向經理人方王玉蓮（馬海倫飾）取訂單，可是該訂單已由喬星接取。閻武竟與喬星達成協議，只要閻武於凌晨前完成任務就可分錢。閻武深入虎穴發覺難度太高打算離開，卻發現自己成為了喬星奪命鋪排的棋子……

第二集(06/30)

喬星利用閻武後，用錢便打發了他。喬星遇到兩名廟祝林森森（高海寧飾）及沝淼淼（譚嘉儀飾），對森森感興趣，展開追求，間接令森森的好友錢向茜（李佳芯飾）滑倒。喬星的咖啡店一直未能請到侍應，森森帶向茜來見工，喬星因森森而答應聘用向茜。閻武再被追債，被要求追收另一欠債人的債項，但目標被他找到前已被殺。向茜在咖啡店後巷見到一具屍體，喬星查證下懷疑森森是同行，自覺與她投契。另一邊廂，森森亦希望多點了解喬星，覺得在他面前不需掩飾身份。

第三集(07/01)

原來在閻武眼前的，是來自馬來西亞的女殺手易蘭（龔嘉欣飾），閻武為成功討債與易蘭對打。易蘭被經理人辭退，打算在港發展，獲幾位殺手經理人接見，但她只對查理有興趣。易蘭任務失敗，被查理拒絕入門，喬星還要查理承諾往後不再簽入其他殺手。喬星故意下假訂單，以查證清道夫界別高手哥士的之真身。向茜為賺外快替人運送花瓶到台灣，怎料收貨人懷疑她私吞鑽石。向茜逃走時竟遇上喬星，還目睹他對着數人連環開槍，大為震驚……

第四集(07/02)

喬星到台灣尋找目標人物山雞，在夜市遇上於異鄉尋父的港人丁雅雯（江嘉敏飾），雅雯答應與他逐家逐戶尋找。喬星終在向茜的「幫忙」下，完成任務。閻武被指派要照顧易蘭，還意外得知玉蓮已將易蘭簽入旗下。閻武求相熟的鳳姐姚淑嫻（江美儀飾）幫忙投訴交通燈失靈，淑嫻發現他對失明女子素之（麥明詩飾）特別照顧。閻武坦白跟素之的關係，卻因錯失而不敢相認。返港後，向茜坦言不能接受喬星的殺手身份而提出辭職，喬星則以其兒子的性命作威脅，要她保守秘密。

第五集(07/03)

向喬星辭職之後，向茜轉找查理索償，還使計令查理讓她出任殺手助手。素之接了坪輋的調音工作，閻武怕她有危險，偕淑嫻相伴素之前往。閻武還要淑嫻隨素之學琴，讓他可多與素之見面。閻武與易蘭合作卻因報酬起爭執，易蘭及後突然放棄爭奪，閻武頓感愕然。喬星對森森展開追求，向茜卻從中破壞，暗諷深藏秘密的喬星與森森不相襯，喬星遂施計讓向茜看清森森的身份。喬星夜返咖啡店，丁一勇亮刀向他施襲，聲言要為兄弟報仇……