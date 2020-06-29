《美少女戰士》飾物 精緻少女心

美足那麼多年的《美少女戰士》，經典到現在還是超級高人氣，每次推出周邊都依然大受歡迎。早前日本官方宣布會推出全新劇場版，各種的聯名亦接踵而來，這次跟擅長把食物與飾物混合製成首飾的珠寶品牌?Q-pot 合作，推出了聯名飾品系列，主題是「Sugar Kaleido Dreams」，把動漫中標誌性的變身器、武器與糖果結合起來，少女心爆棚呀！合作商品消費總計超過40,000円（未含稅），有機會獲得「水晶球紙鎮」，粉紅色的紙鎮中繪有守護星印記的浪漫圖騰，非常耐看。

變身器、神杖頸鏈

以月光仙子、小小兔的「月光萬花筒神杖」和變身器製成頸鏈，迷你版的它們十分精細，配上粉紅色水鑽，華麗之中又帶着少女的活力。變身器是可開合式設計，打開是金色雕刻圖案，十分特別。

變身器飾品套裝

以「幻彩月光變身盒」為設計的造型，同樣是在中間加入了粉紅色的水鑽。用金色的線條刻畫出變身器原有的模樣，配以粉紅色的水鑽，金色的翅膀，仙氣十足。

變身器糖果頸鏈

以各位《美少女戰士》的變身器，結合糖果造型而製成的糖果頸鏈。八種顏色代表八位戰士，刻有「Pretty Guardian」和守護星的標誌 ，非常甜美。

馬卡龍吊飾

以黛安娜貓結合馬卡龍製作而成的吊飾，保留貓貓的模樣與額頭上的月亮標誌。中間是粉紅色的奶油，加上幾顆小小的閃石，可愛又靈動。這個甜甜的馬卡龍有吊飾款、戒指款和頸鏈款。