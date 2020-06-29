《那些我愛過的人》劇透：樂汶煜誠患難見真情

第十六集(06/29)

樂汶（黃翠如飾）回撥神秘人的電話號碼，響起的竟是煜誠（林文龍飾）的手機！煜誠追出解釋，但樂汶一時間難以接受；她拜祭亡夫時憶起前事，情緒崩潰。樂汶決定借錢給嘉豪（黃嘉樂飾）讓芊芊（王卓淇飾）買新藥，就算煜誠指嘉豪不可靠亦阻止不果。神秘人向樂汶投擲鏹水彈，煜誠追逐兇徒時抓住了嘉豪……希晨（馬貫東飾）拯救了自閉症病童，並向書文（連詩雅飾）坦白童年的不快經歷。書文終明白希晨、麗馨（程可為飾）心中所想，關係亦有改善。煜誠當上樂汶的貼身保鑣，更一同出席保險公司晚宴，感情不自覺地升溫。

第十七集(06/30)

樂汶縱對煜誠有感覺，但礙於大家都是車禍遇害者家屬，有感關係複雜而猶豫。書文知道希晨不愛應酬，本來打算推卻舊同學聚會，但希晨主動提出嘗試，連麗馨亦感謝書文為希晨帶來正面影響。書文建議希晨修讀病理專科，希晨卻置若罔聞。子優（蘇皓兒飾）陪嘉炳（顧定軒飾）往試鏡反被看中，嘉炳氣餒而疏遠子優。子優在校內仍被欺凌，加上被宇謙（李任燊飾）拒愛，竟有輟學決定。另一邊廂，芊芊終於重見男友……

第十八集(07/01)

樂汶遇襲受傷，幸煜誠及時出現，二人關係再次靠近。希晨擔心芊芊出走會令病情惡化，與書文四出尋找，發現芊芊可能與男友一起。樂汶以過來人身份勸解煜誠，煜誠終願意在子優的歌手合約上簽名。莉媛（陳自瑤飾）一夜情後懷孕打算墮胎，及後因照顧幸而（黃芷晴飾）母性大發，放棄墮胎想法。書文說服希晨轉讀病理科不果，希晨避回診所冷靜，敏姿（麥皓兒飾）乘機離間二人感情。芊芊與男友重逢後四出遊玩，補償錯失的七年。煜誠陪同樂汶往片場見客卻遭埋伏，兩人命懸一線！

第十九集(07/02)

經歷死裏逃生，煜誠與樂汶展開甜蜜戀情，並以定位手錶來確保樂汶安全。在趙展鋒（李日昇飾）幫忙下，煜誠跟展鋒的父親世杰（冼灝英飾）和解。書文與希晨拜祭芊芊，遇見其男友，還談到嘉豪突然消失……希晨抗拒書文重提讀病理科，一時錯手誤傷她，加上敏姿從中作梗，令夫妻誤會加深！子優出道後大受歡迎，嘉炳卻意志消沉。煜誠勸嘉炳堅持夢想，嘉炳決定到錄音室當學徒。樂汶收到恐嚇電話，神秘人威脅會對她身邊的人不利！

第二十集(07/03)

樂汶對煜誠忽然冷淡，煜誠費解。莉媛惱怒希晨弄傷書文後，不但沒道歉且選擇逃避……書文撞破希晨衣衫不整跟敏姿共處一室，忍無可忍與他攤牌。另邊廂，樂汶因嘉炳和幸而食物中毒，懷疑是神秘人所為而方寸大亂。神秘人指明下位受害人是書文，樂汶即叮囑希晨要貼身保護書文。希晨寸步不離書文，卻未懂得怎樣跟她和解。樂汶因緊張過度而暈倒，醒來後崩潰地懺悔，指車禍是她犯錯所致！煜誠反勸樂汶放下包袱，還承諾保護樂汶及其家人。