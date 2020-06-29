本日日本：猿田彥珈琲聯乘潮牌出兩用Tote Bag

自問係愛好咖啡一族，肯定有聽過日本精品咖啡專門店猿田彥珈琲呢個大名吧。除了日本東京開設多間分店，亦先後落戶台北及台中，甚受年輕啡友歡迎。而該店舖啱啱跟日本人氣袋包品牌PORTER再度合作，即日起推出咖啡豆型2WAY Tote Bag。呢個系列分別有Pacamara（L Size，330×340×175mm）及Typica（S Size，275×285×150mm）兩種款式，特色係既有把手又有肩帶，無論想手抽或斜孭都無問題。設計方面，貫徹PORTER嘅一貫有型風格，前後分別各印有兩個品牌嘅Logo，並特別採用4種唔同深淺嘅啡色尼龍斜紋布來製作，而兩款Size各有唔同啡色配搭。另一過隱之處係隨袋會附送咖啡豆型嘅小袋作收納之用，而且袋子更附有鐵環，毋須使用時可以扣住背包及手袋，十分方便。簡單講既美觀又實用，無論係猿田彥珈琲嘅捧場客，抑或PORTER嘅粉絲都應該會心動。即日起於猿田彥珈琲日本國內分店及旗下Online Shop有售，台灣分店則於7月中旬起有售。售價分別為17,000日圓（Pacamara）及15,000日圓（Typica）