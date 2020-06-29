【防不勝防】藝人失竊Case多！

藝人莊思明前日於旺角街頭拍外景時，慘遭偷手袋並被盜用信用卡，連名牌手袋共損失8萬港元。而今早綠葉演員林敬剛茶餐廳遭今早亦被南亞獨行賊爆竊，收銀機被撬開偷走約1千元現金及一個電腦屏幕。唔少藝人出外開工都遇過失竊，唔止香港、內地、外地，甚至連住家中、酒店一樣被爆竊，真係防不勝防！

宣萱於2002年拍攝劇集《戇夫成龍》時，5日內被兩度偷錢，首次在外景車失去現金100元後，已刻意記低銀包內所有銀紙號碼，並如常把銀包等財物放在車中，當再發現失竊100元即報警，但未能找到兇手。

2011年江伊晴（前名江若琳）到內地拍戲，和女助手同住酒店套房，起床時發現有被搜掠痕迹，銀包遭「清袋」僅餘2千元不翼而飛。江伊晴坦言半夜聽到異聲，幸沒有開門查看，否則被發現只得兩個弱質女流在房內，後果不堪設想！

2016年黃德斌（Kenny）到越南為劇集《致命復活》拍外景，不幸在當地被偷背囊，損失約千多美元及一部相機，共約萬餘港元，他更笑言因此有花名「Kenny豬」。

2011年，林盛斌（Bob）家中印傭離港回鄉，臨走時點算物品，發現太太的名貴手袋不翼而飛，工人在再三追問下承認偷走手袋，並已寄回家鄉。後因對方承認過錯及作出賠償，故放對方一馬未有報警。

謝霆鋒2006年不幸邀「竊賊」返家，被盜去一張已簽名但沒有銀碼的支票，險損失50萬港元，幸銀行來電查詢，才逃過一劫。他曾揚言知道小偷是一位幕後人，由於不想朋友惹官非，加上沒有損失，最終沒有報警，但即時與對方絕交。

吳雨霏2011年與家人趁聖誕佳節外遊，竟有賊人趁機在其寓所爆竊，由花園爬進其妹的房間，偷去家中所有電腦，幸好損失不太嚴重。