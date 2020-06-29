拍MV吊咗4個鐘威吔　宣美唔介意同其他歌手競爭

韓國性感女歌手宣美今日推出新專輯《pporappippam》，是她相隔近一年出新碟，她今午身穿連身短裙晒腿現身以網上直播進行的發布會，她在直播中指過去10個月度過了很忙碌的時間：「10個月來專注於製作新碟，感覺時間過得很快，今次我想挑戰未嘗試過的東西，才發現我未試過開朗和清爽的歌曲，所以我想透過今次歌曲帶給大家開朗的感覺。」

宣美昨日在個人頻道公開她給前所屬的JYP事務所社長朴震榮率先看新歌MV的影片，朴震榮就對MV大表震驚，而宣美今日在記者會上就表示：「朴震榮應該是因為看到吊威吔的場面而嚇倒，我在拍攝時吊了四小時威吔，希望新歌MV可以給大家心動的感覺。」

女團MAMAMOO成員華莎與女歌手金請夏亦於同一時期回歸，問到會否覺得有競爭，宣美便說：「我不知道為甚麼要競爭，我只覺得能迷倒歌謠界的女藝人們都很厲害。」曾是女團Wonder Girls成員的宣美又坦言自己出道初期並不顯眼，但從未有感到氣餒，一直是自己的粉絲，並形容人生是一場持久戰，她希望跟後輩歌手說：「成為自己的粉絲吧！」

近日宣美與兩位弟弟在首爾瑞草洞錄影個人頻道的節目《真世界》，三人穿上紫色的「姊弟裝」，十分有愛。