鄧萃雯熱心助弱勢社群：覺得佢哋好真

藝人鄧萃雯（雯女）日前出席電影關懷慈善場，藉此以呼籲各界支持特殊兒童家庭、居港難民及尋求庇護者。一向關心特殊兒童家庭問題的她，大讚今次關懷慈善場別具意義：「有好多居港難民同特殊兒童家庭，平時都好少有機會入戲院睇戲，今次照顧到佢哋嘅需要之餘，又可以支持戲院重開嘅行動。」

談到這些弱勢社群，她說：「我覺得佢哋好真，亦有好叻同珍貴嘅地方，只係大家唔了解同冇留意，覺得佢哋能力同大眾唔一樣，但我從來唔會咁諗，可能佢哋獨特之處比較明顯，而我哋比較一般大眾化。我和佢哋合得嚟係因為有共同之處，就係大家都可以好單純坦承，咁表露自己嘅感情，直接咁同人交流，呢點喺功利嘅世界裏非常難能可貴。」早前面對疫情，她自言步步為營：「好少出街，唔敢去人多嘅地方，因為家傭年紀大，而我又要成日見吓父母，好接近老人家就特別要小心。」

同場的賈思樂不諱言喜歡跟慈善機構合作：「我一向都有做義工，因為我有的是時間，依家仲為一間慈善機構擔任顧問。近年（義工）我愈做愈多，覺得好有意義，所以每年都會幫佢哋款。」他又指過往的入行周年演唱會，自己亦會將收益捐給慈善機構。