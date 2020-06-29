Arlo視像門鐘　睇到又講到

智能家居日趨普及，屋內要智能，屋外一樣要夠Smart！Arlo剛推出的Video Doorbell是一款智慧門鐘，內置180度視野的廣角鏡頭，能夠把1:1正方形比例的畫面傳送至手機，讓用家完全看到地上包裹或訪客的全身影像，比傳統防盜眼看得更多。它還內置夜視及HDR功能，即使沒有燈光仍能清晰看到門前訪客，加上耐冷防水，可在-20至45℃的極端環境下使用，適合村屋或獨立屋使用。

有訪客時最怕對方摸門釘，這方面Video Doorbell具備雙向語音功能，當有人按下門鈴，便會立即向用戶的智能手機發送實時、高清的視像通話，用戶更可預先錄製訊息，方便即時回應對方。其他功能還包括動態檢測及防盜檢測，偵測到門外動態或有人試圖拆下門鈴時，便會觸發警報，出門在外也多個安心。Video Doorbell可連接到現有的機械式或電子門鐘一同使用，藉此加強電池續航力。當然有優點自然有缺點，例如它只對應12倍數碼變焦而不是光學變焦，拍攝遠距離時畫面有可能流失細節，這點使用時就要留意了！