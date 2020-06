「Divine」限量系列　 向傳奇變裝王后致敬

美國傳奇演員Divine(原名Harris Glenn Milstead)絕對算得上是荷里活史上首位變裝王后,他曾經拍攝過經典電影作品包括:《Pink Flamingos》、《Lust in the Dust》及《Hairspray》等,其幕前經典形象深入民心,據說1989年推出的迪士尼動畫《The Little Mermaid》Ursula一角的原型亦是來自Divine,可惜他於動畫還在製作階段的1988年已經離世,但其打破性別界線的演出方式及將離經背道的壞品味演活至極致的藝術才華,即使離世多年仍然讓他成為不少藝術創作的靈感繆思。

今回高級時裝品牌LOEWE向這位演藝界大人物致敬,策劃了一個網上展覽展出Divine遺物以及原本為西班牙國際攝影及視覺藝術節而設的相片(受疫情影響取消原定於LOEWE馬德里旗艦店展出),當中包括由名人肖像攝影師Greg Gorman及Divine本人所拍攝的私人照片。而除了珍貴遺物及相片外,LOEWE創意總監Jonathan Anderson亦特別以Divine浮誇華麗的形象為靈感,製作一系列綴有羽毛及其肖像的上衣及裙款展出,並寄望日後有適合時機正式投產完整系列。

此外,品牌亦推出了以Divine為主題的限量系列於網上發售,當中包括設計元素同樣取材自Divine的兩款T-Shirt及一款Cushion Tote Bag,而銷售收益15%將會捐贈予Visual AIDS,由這個提倡以視覺藝術對抗HIV病毒、愛滋病的組織,支援受感染的藝術家及維護離世藝術家作品的價值及影響力。與此同時,LOEWE亦會捐款予Baltimore Pride,除了因為Divine的家鄉是巴爾的摩(Baltimore)及他所參與的電影《Hairspray》於當地拍攝外,更重要是Baltimore Pride是由黑人領導的LGBTQ組織及遊行活動,LOEWE對於他們爭取權益的行動表達出衷心支持。