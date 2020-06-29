貴族生活：全球限量一副　百萬珠寶眼鏡

對於一般人的認知，一副眼鏡價錢最平可以幾百有交易，最貴水牛角款式頂多都是幾萬，上到6位數的款式少之又少。而來自德國的高級眼鏡品牌LOTOS所推出的鏡架款式售價則高達7位數，膽敢開出天價是因為每一副LOTOS眼鏡都秉承了品牌家族手製金飾的傳統工藝打造而成，而且產量更少到全球只得一副，珍貴罕有程度令LOTOS出產的鏡架足以媲美天價的藝術品。

創自1872年的LOTOS在第5代繼承人Mr.Stephan Schmidt主理下，已經發展成為全球知名的頂級珠寶眼鏡品牌。今年品牌推出World Tour年度主題系列，以嶄新創意及精湛工藝打造出一系列新作。當中率先登場的One of One至臻唯一系列就推出了一款名為Goddess的珠寶眼鏡，整副鏡架採用實心18K玫瑰金製成（另有實心18K白金版本），工匠先將18K玫瑰金打造成一片片精緻的花瓣，再以複雜的焊接工藝將花瓣於鏡臂及鏡鉸位置組成一朵朵綻放的花朵，並以人手鑲嵌上536顆（共重3.38卡）圓形明亮式切割白鑽成為「花蕾」，將匠心獨運的光影折射美學融入這副珠寶眼鏡傑作。隨鏡架更附上手工製鱷魚皮革鏡盒及專屬訂製的木製外盒，將奢華品味推向極致。