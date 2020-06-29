晒北京豪宅玩味濃　李晨「新歡」神秘曝光

李晨在節目上罕有公開自己的複式豪宅，不經意被發現廁所內有兩個牙刷。

41歲內地男星李晨去年6月爆出與范冰冰分手，結束4年情後，恢復單身的他努力投入工作之中，感情一直未有着落。日前他出演大陸綜藝節目《讓生活好看》，節目中其位於北京的複式豪宅曝光，內部不但寬敞，還非常整潔。客廳放有不少健身器材和珍藏版玩具，可見他在家中也不停鍛煉身體，絲毫未有鬆懈，然而窗簾卻是充滿少女感的粉紅色，令網民取笑與其肌肉男形象反差甚大。

節目上李晨似乎對有關前女友范冰冰的話題有所避忌，當主持人柳岩問過去拍劇時跟誰一起住，李晨卻含糊帶過，更自稱廿多來年都是一直獨居。節目記錄了李晨早上起床洗漱時，堅持護膚補濕，非常貪靚。但有不少眼利網民發現，洗手間內的洗手盆有兩支牙刷放在同一杯子中，還有各式各樣專屬女性的護膚品，似乎並非一個人生活，讓不少網友猜測已有新歡。

其感情生活多姿多采，過去6任前女友均是有樣有身材，當中包括李小璐、張馨予等，而最為人熟悉的必定是與范冰冰以遺憾告終的戀情。范冰冰2018年因捲入逃稅風波後一度全面停工，兩人的婚禮只好擱置，直至逃稅風波逐漸平息，兩人卻在2019年宣布四年戀情玩完，令人惋惜。