劉香萍遭酒家公開追債　爆羅生門！

香港資深演員兼製片家劉香萍近日捲入金錢糾紛，遭一間酒家公開「追債」並力數3宗罪，不過劉香萍反擊指遭酒家「走數」近十多萬元廣告款項，雙方各執一詞，爆發「羅生門事件」！

劉香萍為捧愛女貝安琪，5年前自資開拍電影《一棵心中的許願樹》，早前更宣布報名提名奧斯卡，豈料近日因電影換票證退款事宜而鬧出連串風波。有酒家透過社交網發表公開信，表示曾向劉香萍買入共5萬元換票證，卻只換得電影宣傳印刷品，並指不知電影會否上映，質疑「貨不對辦」要求退款，但遭對方拒絕。酒家續指控劉香萍借款1萬元後不認帳，以及曾帶客人前往用膳，卻收取極高百分比回佣，合共3宗罪！發文更附上酒家向劉香萍開出的支票，以示已借出1萬元及支付1萬9千多元回佣。

東網聯絡上劉香萍，她否認借錢及收取回佣，反指酒家欠她拍攝廣告及電影贊助費，合共17萬5千元。有關回佣一事，她解釋是上周六於該酒家舉行電影宣傳，雙方協議酒家只收取材料費，其他利潤則當作償還廣告費用，並非酒家所指的「收回佣」。她更對當晚酒家服務有微言，指在活動開始前，因未支付用餐費而被員工拆除布置，並指對愛女被收取費用感不解，質疑「貝安琪大名人親臨還要支付食物」。至於換票證事宜，她表示當初酒家未有完整支付所有費用，而且對方只退回部分換票證，故未有接受退款要求。

酒家負責人鍾太接受東網訪問，承認與劉香萍合作拍廣告，但費用只涉及5萬元，更已支付部分款項，並否認贊助其電影。她續指劉香萍當日以私人理由借錢，故除借出1萬元外，亦協議以介紹朋友光顧酒家，讓劉香萍收取1萬9千多元回佣紓困。她又指事件曝光後常收到短訊而感困擾，不排除採取法律行動。至於當日有份出席電影宣傳的陳昭昭，對有關事件表示不知情，但直言當日要付300元入場費：「去支持朋友， 畀入場費都冇問題。」