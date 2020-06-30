升呢被批唔夠班！陳欣茵單挑是非精師姐

24歲「後生女」陳欣茵，憑樣子甜美在無綫節目《#後生仔傾吓偈》成功彈出，吸引網民注意，近日獲安排加入《學是學非》，升呢成為「是非精」實習生，入行不足兩年已火速上位，人氣急升。她坦言得悉消息後，心情既興奮又緊張，第一反應竟是：「死啦！大鑊啦！」她自覺比不上馮盈盈、麥美恩、張寶兒、鄺潔楹（Judy）等一班師姐：「個個師姐都好靚、又高又瘦、有港姐出身、有當紅小花，所以我好大壓力，但會畀心機做好。希望有機會由實習生晉升做正式嘅是非精，令觀眾接受我。」

但始終難逃網民攻擊，更遭批評「未夠班」、拉低是非精Level，對此，她坦言心情難免氣餒：「睇到評論個心都沉咗一沉，不過就將負面評語轉化為動力，我重睇番有自己嘅集數，努力改善說話方式，有觀眾話我把聲好尖，我就盡量壓低把聲，提醒自己唔好太高音。」然而最令她耿耿於懷的並非人身攻擊，而是無辜被批不配做「理大校花」，她說：「我從來冇講過自己係校花，只不過大學時期有傳媒邀請我做專訪，但標題無端端寫校花，而唔係經過投票選舉，我都唔知點解做咗校花，好無辜呀！」

此外，不少觀眾都好奇與她一樣嬌小玲瓏的師姐鄺潔楹，到底是誰比較高？她說：「傳聞話我哋係一樣高，個數字差唔多，其實我睇過一篇有關Judy嘅報道，佢講因為身高不足而沮喪，做唔到演員，但都正面去面對，好值得我去學習。（感同身受？）少少啦，佢靚咁多！」