東方日報C1：鄭艷麗驚爆患厭食症送ICU執番條命

90年代港產三級片女星鄭艷麗，日前於社交網自爆患上厭食症，情況嚴重瘦剩90多磅，鉀指數更跌至危險水平，一度被送進深切治療部（ICU）治理！她以「好擔憂」來形容身體狀況，並作出最壞打算：「如果我萬一不在世上，我的好朋友和粉絲都能明白我的狀況……我就心安啦！」

現年49歲、早年有「翻版李嘉欣」之稱的鄭艷麗，90年代拍過多套三級片包括《慈禧秘密生活》、《滅門慘案II借種》及《二奶村之殺夫》等，但論到最具話題性，她當年曾是台灣富商黃任中的契女，可惜自契爺病逝後淡出娛圈，多年前更被拍得在快餐店打工，戴上眼鏡一頭銀白髮，經濟環境大不如前，直到近年經濟好轉，並於越南開咖啡店。

看似不愁生活，鄭艷麗近日卻驚爆患上厭食症， 情況相當嚴重，更一度要入ICU！她6月中於社交網 自爆體重已跌至90多磅，並留言：「唔想食嘢，一食 就覺得好辛苦、一係就嘔，已經維持一段時間。」

鉀指數超低 兩度暈倒

她直言一星期內已暈過兩次，不慎壓爛貓貓沙 盆，更以「好恐懼」、「好擔憂」來形容身體狀況，希望自己能度過難關：「我好耐冇見過媽咪啦！佢喺越南，我係一定會冇事等佢返嚟煲多啲湯畀我飲……」

事隔約10日後，鄭艷麗上載身在醫院ICU的照片，手上插滿喉，並指由於患厭食症，鉀指數更跌至1（正常為4至6）， 身體嚴重缺乏營養： 「不是不喜歡吃東西的厭食症，是身體內排斥食物的厭食症，因為身體 內沒營養，亦無法吸收到營養，因為我一進食就會嘔，這就是為甚麼嚴重到進ICU呢！」雖然身體出現 嚴重問題，但她仍積極面對，還關心另一位朋友的身 體情況，並承諾自己會努力面對病情，又解釋為何選擇跟大家講：「如果我萬一不在世上，我的好朋友和 粉絲都能明白我的狀況，不是看到報道亂寫一通的事 情，我就心安啦！」

直至上周五，鄭艷麗的情況終於好轉，還透露已 由ICU轉到普通病房，但仍需每小時抽血，搞到手腕 全是瘀青。前日，她透露已能進食前藝人朋友張靜送 來的海南雞飯，可惜因鉀指數仍然不正常，所以暫時 無法出院：「他（醫生）說這樣好危險，但係我唔想 再抽血啦！」還指「在醫院悶到爆炸」，不少網友留言祝她早日康復。

隨時有生命危險

資深精神科張建良醫生指厭食症屬於精神病一 類，由於患者對自我體形出現扭曲，引致心理障礙， 最終導致排斥飲食：「鉀在一般飲食中攝取，如進食 過少、進食後扣喉或肚瀉便會流失鉀質，若指數過低有可能令心臟停止，隨時有生命危險！」患者需以 「吊鹽水」補充身體所需的營養素，由於飲食失調導 致營養不良，有可能出現併發症或後遺症，如停經、不育、休克及腎功能失調等。

做黃任中「契女」出入家中

身為90年代艷星的鄭艷麗，最為人津津樂道的莫過於與擁有逾20億港元身家、已故台灣富商黃任中的關係。2004年病逝的黃任中，與台、港多位女星包括陳寶蓮及彭丹等關係要好，生前把百多名「女朋友」分六大類，包括「太太」與「小老婆」、「丫鬟」與「護士」、「徒弟」、「知己」、「契女」及「女朋友」，其中已故的陳寶蓮是他口中寵愛的「契女」，曾稱同床50次但沒有性關係。

鄭艷麗當年被指介入陳寶蓮與黃任中，1999年開始以「契女」身份出入黃家，黃任中更曾公開示愛：「現時最欣賞的女人是鄭艷麗，美麗大方、聰明熱情，身材又非常好。她跟得我，就不用理會她以前男友的事。」鄭艷麗不僅以「少爺」來稱呼對方，更指他是大細路經常扭計，但否認介入他與陳寶蓮的關係，亦堅稱非貪圖男方的家財。有指黃任中晚年因金融風暴致身家大跌，不少女友隨即四散。

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