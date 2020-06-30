生肖指數　是日吉星：雞

鼠：↑ 過去一直做不好的事，因朋友的支持而開始建立信心，工作可很快完成。

牛：→ 自以為是的小人就在身邊，不要受他們的說話影響，按自己的心意去做。

虎：→ 今日運勢大好，心情愉悅精神暢旺，人緣、桃花及財運均走勢強勁。

兔：↓ 沒有親人在身邊的日子倍感難過，不妨打個電話給親友，以解心中鬱悶。

龍：↓ 健康方面要注意一下，均衡的飲食是非常重要的，小心小病變大病啊！

蛇：→ 放工不要即時返家，終日躲在家裏，會使你變得無精打采，放鬆一下吧。

馬：→ 喜歡一個人不要限於只是暗戀，不妨主動表示，適量的矜持已足夠了。

羊：→ 你的落寞和失望將獲得釋放，凡事積極進取一點向前看，會雨過天青呢！

猴：↑ 桃花運良好，心情靚，有情人的宜炮製浪漫約會；單身的多出外走走。

雞：★ 人際運良好，在各方面都能表現出自己的優點，和朋友的關係更加穩固。

狗：↓ 是日沖煞，面對壓力，一定要解決；若繼續壓抑情緒，早晚會爆發出來！

豬：→ 覺得工作到了樽頸位時，不妨和朋友討論一下，可能會啟發到你呢！

★：吉星

↑：升

→：平

↓：跌