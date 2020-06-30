真人騷女王Kim賣公司股權勁賺2億美元

美國著名美容產品公司Coty繼去年11月以6億美元（約46.8億港元）收購真人騷女星Kylie Jenner化妝品牌Kylie Cosmetics一半股權之後，近日又睇中Kylie家姐Kim Kardashian的化妝品牌KKW，Coty昨日宣布以2億美元（約15.6億港元）收購該品牌20%股權。今次交易對KKW的估值為10億美元（約78億港元），略低於妹妹的Kylie Cosmetics的12億美元（約93.6億港元）估值。

根據協議，Kim將保留公司的創意控制權，同時利用她超過3億跟隨者的社交媒體來開展「產品和傳播計劃」。據知今次的交易將於2021年第三季完成。Coty的行政總裁Peter Harf在聲明中大讚Kim是真正的全球現代偶像。並透露合作的原因之一是因為Kim擁有與全球各地的人建立聯繫的無與倫比能力。而上星期與家人在懷俄明州度假的Kim，前日與Kanye於加州外出食日本菜慶祝，Kim染了一頭紅髮示人。認真「紅」運當頭！

有傳媒就估計Kim的身家經今次的交易後將增至10億美元（約78億港元），而今年初Kim的天王老公Kanye West因不滿未被財經雜誌《福布斯》（Forbes）列入全球10億美元富豪榜而上訴，自稱擁有33億美元（約257.4億港元）身家。並批評雜誌唔識計數與對他「不敬」及「故意忽視他」。