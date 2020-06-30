德福廣場、青衣城、PopCorn 一連6星期日日有賞

德福廣場、青衣城及 PopCorn三大港鐵商場於今個夏日攜手推出「仲夏夜滋味」，有食肆更為顧客準備了一系列HK$1餐飲優惠及消費獎賞。(客戶提供)

【營業資訊】德福廣場、青衣城及 PopCorn三大港鐵商場，攜手推出美食購物獎賞優惠，於6月29日推出「仲夏夜滋味」主題活動，三大商場之星級食肆將一連6個星期推出「HK$1至Hot招牌菜」，讓顧客以HK$1即可品嘗餐廳的馳名大熱菜式，保證令人食指大動！推廣期內親臨指 定參與食肆即可以HK$1親嘗招牌菜(需堂食/個別食肆需消費)，包括：梅丘壽司美登利總本店 - HK $1 三文魚三貫、別府 - HK$1招牌拉麵、樂天皇朝-HK$1小籠包(10 粒)、Greyhound -HK$1 千層蛋糕、The Point - HK$1水牛芝士車厘茄羅勒番茄醬 Pizza、土司工坊 - HK$1星洲叻沙、Outback - HK$1雪糕朱古力軟餅、小城知味-HK$1花膠燉鮮奶、Wheatfield X 羅宋湯專門店 - $1海派牛腩羅宋湯配甜餐包及 Odelice! -HK$1卡邦尼意粉等，數量有限，售完即止，美食狂迷萬勿錯過。

此外，MTR Mobile App 登記用戶尊享日日獎賞，品嘗商場食肆的美饌佳餚同時賺取餐飲優惠券，雙重 開心滋味！顧客於平日在商場晚市用膳除了 HK$1餐飲優惠及購物禮券獎賞外，商場於星期五、六及日 更推出「週末購物優惠券獎賞」推廣活動，只需於任何兩間非食肆零售商戶消費滿指定金額，即獲高 達 HK$200 港鐵商場購物優惠券，盡享多重夏日優惠獎賞，盡情購物一番！

「HK$1 至 Hot 招牌菜」詳情

德福廣場

6月29日、6月30日、7月2日 小城知味$1養顏花膠燉鮮奶 (共90份)

7月6日至7月9日 泰廚房子$1泰式燒牛脷沙律 (共90份)

7月13日至7月16日 茜廊餐廰 $1黑松露雜菌薄餅 (共120份)

7月20日至7月23日 Outback(共 200 份)食滿$300，可以$1嘆雪糕朱古力軟餅

青衣城

6月29日、6月30日、7月2日 Wheatfield X 羅宋湯專門店 $1-海派牛腩羅宋湯配甜餐包 (只限堂食) (共30份)

7月6日至7月9日 樂天皇朝$1原味小籠包(10粒)(售完即止)

及 別府 $1 招牌拉麵 (共30份)

7月13日至7月16日 梅丘壽司美登利總本店$1三文魚三貫 (共40份)

7月20日至7月23日 Wheatfield X 羅宋湯專門店$1海派牛腩羅宋湯配甜餐包 (只限堂食) (共30份)

7月27日至7月30日 The Point $1九吋水牛芝士車厘茄羅勒番茄醬 Pizza(共30份)

PopCorn

6月29日、6月30日、7月2日 Odelice! $1卡邦尼意粉 (售完即止)

7月6日至7月9日 Odelice! $1卡邦尼意粉 (售完即止)$1 招牌拉麵 (共30份) 及土司工坊 $1星洲叻沙 (共60份)

7月13日至7月16日 $1南洋魚丸湯河 (共60份)及 Greyhound $1千層蛋糕(共80份)

7月20日至7月23日 譽居$1涼伴手撕雞 (售完即止)

7月27日至7月30日 譽居$1涼伴手撕雞 (售完即止)

逢星期一至四推出HK$1招牌菜 晚市用膳可享高達HK$200餐飲優惠券

MTR Mobile App登記用戶於6月29日至7月30日期間，逢星期一至四（公眾假期除外）晚上6時後，除了超過10間食肆推出 HK$1招牌菜外，於三大商場指定食肆消費每滿 HK$500，即可享指定商場HK$50餐飲優惠券乙張 (每張單據消費上限為 HK$2,000)，讓您與摯友盡情品嘗場內特色美饌，今個夏日開心 歡聚一番！

逢星期五至日 購物即享高達HK$200港鐵商場購物禮券

驚喜禮遇一浪接一浪!MTR Mobile App登記用戶於6月26日至7月26日期間，逢星期五、六、日於三大港鐵商場內任何兩間非食肆零售商戶消費滿HK$1,800，即送 HK$200港鐵商場購物優惠券，包括HK$100時裝及美容類別優惠券及HK$100鐘錶/首飾/電器用品/電訊類別優惠券，多買多賞！

德福廣場、青衣城、PopCorn「仲夏夜滋味」

推廣日期：2020年6月29日至7月30日（逢星期一至四）

推廣攤位開放時間：正午12時至晚上9時

參加方法：下載 MTR Mobile手機應用程式並成為登記用戶，推廣期內逢星期一至星期四（公眾假期除外）晚上6時後於三大港鐵商場指定食肆消費每滿HK$500，即可享指定商場HK$50餐飲優惠券乙張（每張單據消費上限為HK$2,000）。

消費滿 HK$1800 即賞 HK$200 港鐵商場購物優惠券

推廣日期：2020年6月26日（星期五）至7月26日（星期日）

推廣攤位開放時間：正午12時至晚上9時

參加方法：下載 MTR Mobile手機應用程式並成為登記用戶，逢星期五、六、日於三大港鐵商場內任何兩間非食肆零售商戶消費滿 HK$1,800，即送HK$200港鐵商場購物優惠券，包括HK$100時裝及美容類別優惠券及HK$100鐘錶/首飾/電器用品/電訊類別優惠券。