信和集團商場推「S+ REWARDS隨意抽獎箱」慶祝活動　獎品總值超過3百萬！

信和集團旗下5大商場屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城及黃金海岸商場將於7月13日至10月4日連續三個月推出「S+REWARDS隨意抽獎箱」活動，送出逾3萬份豐富獎品及近2百萬元的購物餐飲現金券，總值超過3百萬！（客戶提供）

【營業資訊】由2020年7月13日起至2020年10月4日，信和集團旗下5大商場屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城及黃金海岸商場將推出「S+ REWARDS隨意抽獎箱」活動，送出逾3萬份豐富獎品及近2百萬元的購物餐飲現金券，總值超過3百萬！

特設4大主題抽獎箱隨心選擇4種生活態度

抽獎活動將分3期進行，每期均設有4大主題抽獎箱，分別為「玩樂贏家」、「識歎大師」、「潮流達人」及「氣質教主」4個類別，顧客只需於場內以電子貨幣單一消費滿HK$300，即可按喜好選擇抽獎券類別參加抽獎，贏取相應心水獎品！而每期抽獎均設有「排名賽」獎賞，每個類別累積抽獎券最多之3位會員將可獲得HK$1,000商場購物券，於信和集團商場延續開心購物之旅！

驚喜玩意豈止於此？於每期抽獎公布結果後，無論中獎與否，所有抽獎券將自動撥入相應類別的「終極大抽獎」，有機會贏走終極巨獎，包括本田Jazz 1.3全能揭背車、泰國布吉泳池別墅7天住宿套票、勞力士Datejust 36經典腕錶及MaBelle 18K/750白色黃金鑽石鑲嵌耳環(鑽石總重量2.02卡)，精明消費者萬勿錯過！

是次活動消費者可以跟隨自己的喜好而把抽獎券投放到自己喜歡的4大主題抽獎箱，主題獎品包括「玩樂贏家」的the sky電影禮券(365日戲票)、米芝蓮三星餐廳富臨飯店 阿一鮑魚極品宴 (半席六位用)及Nintendo Switch集合啦！動物森友會特別版主機等，滿足大家吃喝玩樂的渴望；「識歎大師」的新加坡富麗敦酒店灣景房3晚住宿、澳洲悉尼富麗敦酒店塔樓高級房3晚住宿連早餐、Sealy Five Star Award 雙人床床褥、人氣récolte日式氣炸鍋、小電鍋及手提攪拌棒套裝及OGAWA按摩產品等，享受至歎悠閒生活；「潮流達人」的MacbookPro 16吋手提電腦、 Samsung Galaxy S20 Ultra(512GB) 5G 智能手機、LEGO®️ Technic Lamborghini Sián FKP 37 跑車套裝及 Mavic Air 2無人航拍機等，打造最潮優質生活；「氣質教主」的OSIM 4手天王(特別版)按摩椅、Le Creuset 全新 Purist Blue 系列 15件廚具及餐具套裝、升級版Dyson Supersonic™風筒及 Dyson Corrale™️直髮造型器等，盡顯時尚優雅風格。

S+ REWARDS會員限定加倍賞 新登記會員最高獲取5倍獎賞

S+ REWARD會員於指定日子在指定商戶類別以電子貨幣單一消費滿HK$300，即可將所獲電子抽獎券Double！而由於持有「白金買家」或「鑽石買家」勳章之S+ REWARDS會員於星期一至日，於所有商戶類別消費滿HK$300均可獲得兩張電子抽獎券，再於指定日子在指定商戶類別消費亦可將所獲電子抽獎券Double，即是只需消費HK$300即可獲得4張電子抽獎券，消費愈多，中獎機會愈大！

另外，如參加者於活動期內登記成為S+ REWARDS新會員，即可於活動期內之第一次成功登記S+ REWARDS 點數後，透過應用程式額外獲贈3張電子抽獎券，如該次消費滿HK$300並符合消費日條件，更可合共獲得5張電子抽獎券，達5倍獎賞！

信和集團商場「S+ REWARDS隨意抽獎箱」活動

日期：2020年7月13日起至2020年10月4日

地點：屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城及黃金海岸商場

「S+ REWARDS隨意抽獎箱」精選獎品：