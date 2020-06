加國格林美網上舉行　Shawn Avril冧莊獲大獎

有「加拿大格林美」之稱的加拿大《Juno音樂頒獎禮》原定3月舉行但因新冠肺炎爆發而押後至昨日以視像形式舉行。結果加國型男歌手Shawbn Mendes勇奪年度最佳歌手獎,今次是他連續第二年獲此殊榮。認真威到盡!

Shawn除了獲個人獎項之外,他與歌手女友Camila Cabello的大熱合唱歌《Senorita》亦獲年度最佳單曲獎。至於大贏家就係2018年格林美新人獎得主女歌手Alessia Cara,她在Juno勇奪三獎包括年度最佳大碟和年度流行大碟等成大贏家!

至於加拿大天后Avril Lavigne就擊敗「加國之子」Justin Bieber、The Weeknd、Shawn Mendes等連續第二年獲加國樂迷投票選出的Juno粉絲之選得主。而近期在家中隔離抗疫的Avril亦於社交網留言多謝Fans投她一票,並希望與Fans來年一同派對。而年度最佳國際大碟就由美國新紮天后Billie Eilish的大熱碟《When We All Fall Asleep, Where Do We Go?》奪得。