Porsche首款純電跑車Taycan正式抵港

保時捷（Porsche）旗下首款純電動跑車Taycan正式抵港。Taycan非與一般電動車採用400V電壓系統，而是利用大一倍的800V電壓系統，充滿電時間更短，亦進一步輕量化。若使用270kW最大充電功率直流電充電，短短5分鐘已可補充100km續航力，充電至8成亦只需22.5分鐘。（暫時香港未能支援）。而在港使用中速充電（三上電）的話，不用9小時可充滿。

率先抵港的是具備四輪驅動的Taycan Turbo S及Turbo型號，搭載兩具分別置於前及後軸的電動馬達、總容量高達93.4kWh的800V電池、，擁有分別達761ps（560kW）及680ps（500 kW）的超增壓動力。搭配雙速波箱，配合Launch Control功能，0-100km/h加速則分別為2.8秒及3.2秒，極速同為260km/h。至於續航距離，Turbo S版為412km（WLTP），Turbo版為450km（WLTP）。