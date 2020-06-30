小米推出電動車？原來遙控車先真

小米早前於官方社交平台上載宣傳海報相片，相片上印有汽車剪影之外，更寫上「造車？我們是認真的！」，外界推測小米有可能正式進軍電動車市場。點知峰迴路轉，小米早兩日再發布宣傳海報相片，原來小米即將推出的是智能遙控車，搞到唔少米粉、車迷都大失所望。

說回這款遙控車，是1：16的Suzuki Jimny，用上2 Tone配色，Kinetic yellow車身配以黑色車頂，更換上越野輪胎。官方表示車殼採用ABS樹脂，並依照真車結構設計。遙控車7月1日上午10時開始眾籌活動，眾籌價為$179人民幣，以遙控車來說相當抵玩。

同場加映：上斜攀岩 似足真車

咪以為遙控車只是幾百元的小朋友玩具，其實遙控車都可以玩得好專業。好似日本廠商Kyosho推出的MINI-Z 4×4遙控車系列，當中就有1：18的Suzuki Jimny Sierra，車身設計逼真，車身獲Suzuki授權，就連輪胎亦獲BFGoodrich授權，加上可以選擇LED頭燈組件，遠睇似足真車。最誇張是車身結構，轉向角度、懸掛系統、齒輪、「啤令」、摩打等都經過精密設計，令遙控車可以四驅車般越野行走，玩味十足。玩得專業的代價當然係金錢，MINI-Z 4×4 Suzuki Jimny Sierra賣27,500日圓，換算等於HK$1,988。