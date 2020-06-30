Cosplay有市場！嚴選四大台灣正妹迫爆Mon

隨住網上文化愈嚟愈貼地，唔少網紅平地一聲雷，社交網Followers分分鐘比藝人更多，加上近年捲起一股Cosplay熱潮，今次就為大家搜羅多位Hot爆Mon嘅Coser界女神，為夏天帶來更多美女～

本身係美女直播打機主嘅Baby66，原來唔聲唔聲半隻腳踩入Coser界，有時會身穿Cosplay衣服開台直播，氹到啲網友心癢癢，佢更加係個星之卡比迷，雖然鏡頭前身材火辣，不過都有童真一面，唔少網友就留意到佢閨房內一櫃星之卡比，全部都同主人一樣咁Cute Cute！

由2008年開始接觸Cosplay嘅台妹Mon夢，經驗豐富仲會親手揮刀製作Cosplay戰衣，擁逾37萬粉絲嘅佢扮演過多個出名嘅動漫角色同虛擬偶像等，Mon夢更去過多個國家做Cosplay嘉賓及評審，一聽就知佢喺台灣Coser界嘅地位。

《龍珠》動漫裏面悟空「老婆」芝芝最近喺Cosplay界大受歡迎，於初版龍珠入面童年嘅芝芝更試過身穿比堅尼，當中台灣正妹Coser「肉肉Neneko」就獲大量網友激讚神還原，而肉肉仲擅長玩女撲裝，日系味勁濃。

最後一個台灣土生土長嘅正妹Coser就係「餓小璇miu」，擁40萬粉絲嘅佢成日都會派福利，仲周不時就會推出火辣寫真，身懷34E超激上圍，就自爆自己太鍾意食嘢所以先改名「餓小璇」，從大學就開始自己手做Cos衣服，自我介紹更加係「立志成為宅女之霸主的宅女」，認真厲害！