視覺藝術家Joshua Vides　聯乘大玩二次元

當科技進步去到大家睇戲、影相、玩機動遊戲都要3D甚至4D的年代，你又點會估到有人仍然仲沉醉於2D的平面創作？正確的講是2D的色彩效果先啱。扎根於洛杉磯的視覺藝術家Joshua Vides最擅長就是於各種不同的白色物件當中加入黑色線條，令本來存在於三維空間的立體物件變成二維空間的平面效果，呈現出極具玩味的錯視效果，其創作手法與動漫迷將模型公仔以「二次元」漫畫風格上色有異曲同工之妙，但Joshua Vides的作品明顯更具標誌性。

意大利時裝品牌FENDI最新推出由Silvia Venturini Fendi設計的初秋系列，亦特別邀請Joshua Vides聯名合作。由這位當代藝術界最引人注目的藝術家以其簽名式「2D筆觸」重新演繹一系列初秋單品，將FENDI Stamps及經典「FF」標誌改頭換面成為其筆下的錯視藝術作品；不論男女裝服飾、配飾、鞋履以至人氣袋款Peekaboo及Baguette都以白色綴上黑色邊位勾勒其輪廓，同時亦有為系列注入天藍色及紫藤色，營造出度假休閒氣息，藉此呼應季度主題California Sky。