Book定位！趕在周末偷閒望海兼食餐好

香港樓價高企，想擁有一個無敵海景，可能打足一世工都未必買得到，退而其次，偶然望住海景或靚河景再食餐好，也算是個不錯的選擇。今日介紹幾間新近開業的向海靚餐廳，有中西日法等多元化選擇，無論是情侶拍拖，又或一大班朋友飯敍，都可以望住靚景慢慢歎！

180度全海景連開揚大露台

位於尖沙咀天星碼頭旁商場內的Harbourside Grill是一間融入新派法式烹調技術的燒烤餐廳，擁有180度全海景，幾乎每張桌子都可以欣賞到維港景色，邊品嘗以西班牙頂級烤爐Josper Grill烤煮的美國Creekstone Farms肉眼扒、Snake River Farms和阿根廷西冷及日本鹿兒島和牛西冷等優質肉扒，邊歎葡萄酒，仲有超靚海景伴食，一樂也！餐廳特設可容納約80人的超巨型戶外露台，大家可以在開揚景觀下品嘗雞尾酒，又或散散步吹吹海風。

鬧市熱點伴璀璨夜景

要數市區擁有青草地的熱點，非西九文化區莫屬，故每逢假日總吸引許多市民散步和野餐聚會，大家可以放狗、跑步甚至踏青，而處身於區內藝術公園1樓的高級法國料理Pano，擁有開揚海景，大家可以散完步後來一個海景法國餐。餐廳門口設於露天觀景平台，景色全無遮擋，大家除了在戶外用餐外，也可於室內近門口的餐桌用膳，也能飽覽維港景色。餐廳主打創意法國料理，配以璀璨景色，營造出浪漫氛圍。

餐廳現時提供Tasting Menu及單點菜式，較特別的菜式有香氣迷人的蘋果木煙熏西蘭花燉蛋配馬糞海膽、鮮嫩的清酒煮貴妃蚌配法國魚子醬及香蒜泡抹，另外還有創意十足的香茅椰汁鮮魚花膠雞湯和加入四川風味的麻辣蜆意粉等，每道菜都帶來點點驚喜。

網址：www.facebook.com/pano.westkowloon/

米芝蓮星級上海菜

由舊址酒店內搬到尖沙咀梳士巴利道新商場內的夜上海，地方大了，還設有落地玻璃可以欣賞室外景色，包括維港景以及附近太空館等建築，開揚而舒適。菜單方面，加入了多款升級美饌，如首次推出的點心餐單，就加入了多款地道的滬式點心，以蟹粉鮮肉包為例，以豬肉及大閘蟹作餡，炮製出肉汁豐富而鮮味的經典包點；還有八寶辣醬年糕、鮮魚蒸肉墩和龍鬚魚絲等，適合喜歡滬菜及品嘗家常料理的食饕。

五星酒店的印度風味

如果巴絲打喜歡印度菜，就不要錯過位於星光大道旁、五星酒店內的CHAAT，主打印度傳統街頭小吃及創意演繹的新派印度菜。餐廳特意設置了3部Tandoor烤爐，製作出北部小食Raj Kachori（脆扁豆‧香甜酸辣醬）、歷史悠久的經典包點Pav Bhaji（雜菜‧牛奶麵包）、香料羊肉飯、咖喱豬臉頰等。除此之外，還有經改良的慢煮黑扁豆、羊肉餡角等。若然近距離欣賞海景，可以走到餐廳的戶外位置，邊歎特色雞尾酒，邊吹吹海風賞海景，帶來另類的印度風味。

日籍大廚主理地道和食

沙田第一城附近去年開了一間酒店，頂層開設了一間高級日本料理的源峰，安坐其中，食饕可以享用到由日本籍主廚精心設計的廚師發辦之餘，還可選擇爐端燒美食，如師傅即席炮製的爐端蒲燒鰻魚、牛舌漢堡和爐端燒九州牛肉等菜式。在品嘗美食的同時，更可以俯瞰城門河景與附近山景，雖不及壯闊的維港景致，卻別有一番風味。