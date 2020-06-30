Jessica＠SG炮製住家菜鎖住老公個胃

女子組合Super Girls成員蔡明思（Jessica），近日首次主持烹飪節目《台灣煮家蔡》，去年底成為人妻的她，直言為讓老公能晚晚食到住家菜，這半年來不斷鍛煉廚藝，直言現在其廚藝已大躍進。

首次主持烹飪節目教煮餸，她坦言有點壓力和緊張，所以事前做足準備功夫，她說：「因為自己未試過拍節目教煮餸，係會緊張，擔心製作時步驟出錯，所以事前喺屋企煮好多次先，將味道改良，睇吓點樣將碟餸變得更好食。」她笑言平日拿老公做白老鼠：「節目中嘅菜式，絕對係有搵老公做白老鼠啦，如果要拍攝前，佢一個星期就係不斷食同樣嘅餸，真係煮到自己有信心，咁先至會去錄節目。」

她直言因疫情關係令廚藝大躍進：「因為疫情多咗時間喺屋企，所以成日煮飯畀老公食，佢返工咁辛苦，都想佢食餐好，食得健康啲。」她透露廚藝獲老公大讚：「無論我煮咩餸佢都比好多鼓勵我，就算唔好食都會係咁讚，即使偷懶將所有隔夜餸炒成一碟飯，佢都有讚冇彈，呢個成為我嘅煮餸動力。」

此外，Jessica謂屋企人也對她的廚藝另眼相看：「媽咪都估唔到我可以照顧到老公，因為係佢哋心目中我連自己都照顧唔好，所以都覺得我結婚之後長大咗，好安慰。」