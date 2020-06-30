抱抱周興哲　G.E.M.搞到成身血！

歌手G.E.M.（鄧紫棋）新專輯的新歌《別勉強》與台灣創作歌手周興哲（Eric）一起合唱，MV概念從如同「刺蝟的擁抱」的戀人關係出發，兩人即使愛對方，但還是受到傷害，G.E.M.的手上包裹着沾染血色的紗布，周興哲的手臂上黏着尖銳的刺，為此他大方騷出他的二頭肌，配合歌曲意境的特殊化妝相當吸睛，更大展演技詮釋拔刺的錐心之痛，讓導演稱讚不已。

不過兩人在在MV現場互動融洽，兩人碰面話匣子聊不完，從音樂聊到彼此健身減脂的經驗，聊得太開心，明明是在拍攝深情心碎的抒情歌MV，卻拍到笑場。在MV的拍攝空檔，G.E.M.信手拈來、不看樂譜即興彈奏自我消遣，見到導演組準備的道具是高難度的古典樂譜，她不忘趁機打歌說：「這太難了吧！我只會彈這兩句，彈不到就『別勉強』了！」事實上她很擅長彈琴，自四歲已開始學習鋼琴，十三歲已完成英國皇家鋼琴檢定考試八級，很多她自己的經典歌曲都是由她坐在鋼琴前自行創作曲詞。琴彈到一半，Eric也抵達拍攝現場，G.E.M.見到Eric打趣地說：「知道你在我就不亂彈了！」

拍攝的時候天氣非常冷，周興哲配合畫面需要，冒着低溫穿着無袖上陣，看到G.E.M.的造型也很單薄，即貼心關心她會不會冷。好在後來導演安排兩人披着毛氈拍攝，不過兩人才溫暖了短暫時間，就必須躺在地上演出，且是要躺在濕淋淋的道具血泊中，周興哲見狀就請工作人員在瓶子注入熱水當熱水袋給她取暖用，兩人在又濕又冷的情境中敬業完成，最後收工已半夜，氣溫更低，兩人都一身血漿，由於現場只有一間清洗室，周興哲見狀說：「讓G.E.M.先清理，女生真的比較辛苦。」很有紳士風度。