東沖有料到：充滿創意的泰國產品

在東南亞國家中，泰國深受旅客歡迎，一大原因是這裏有不少自家的創意產品，其中之一便是如圖中所見的杧果糯米飯香水！是否很Amazing Thailand呢？其實自己不時介紹一些泰國的有趣產品，之前便發掘了冬蔭味及榴槤雪糕味的Hand Cream，此外也有一些很有創意的時裝。其實泰國的設計在時裝界享負盛名，當中不乏驚人創意之作，未必人人也敢穿上來逛街。

話說現時泰國很多商場均進行大減價，我便去了Siam Center一間專賣泰國時裝設計師所設計的服裝店入貨，竟然看中了一件女裝！過癮之處係衫上印有寫上中泰文的月曆圖案，穿上後就像個人肉月曆，頗為有趣，心想用來做節目其中一個環節的服裝也不錯，於是便付了THB3,000將之買下來。之後再買了一件設計像夏老威的時裝，衫上印上了關於泰國事情的圖案，稱得上是別樹一幟。還有一件用三件長袖白恤衫接駁而成、猶如燕尾禮服的恤衫，真的是巧奪天工！無論是日用品或衣服，統統創意無限，他朝一日不再封關，大家到泰國旅遊時也不妨購買一些具有當地風情的Amazing Thailand產品，包保個個話你Yeah !

胡慧沖