港姐面試：250佳麗報名　Foul淨10個最高質

《2020香港小姐競選》繼上星期進行網上面試後，今日在將軍澳電視城正式舉行首輪面試，大會稱今年港姐總共有250人報名，今日則會見了79位佳麗，但當中有一位佳麗因身體不適，與傳媒緣慳一面。大會今晚將舉行另一場網上面試，包括與海外佳麗會面，隨後預計會挑選出約35人進入複選。

無綫高層杜之克、余詠珊、樂易玲等與佳麗面試後見傳媒，問到為何今次又會有實體面試？余詠珊表示：「我哋點都要面對面，攞佢哋啲文件嚟睇係咪真或有冇甩漏，今晚就再做網上，畀網民揀邊啲可以入圍。」問到可是有參賽者甩底沒來？她表示：「年年都有人冇嚟，今年唔算多，但質素好好，好多靚嘅女仔，如果依家揀，計佢哋未裝身、training，要揀10個最好質素嘅出嚟，再揀冠亞季都難。」

余詠珊又透露今晚會在網上見埋海外佳麗：「上次見咗啲，今次再有啲新嘅，見完之後覺得佢哋真係好好，先會再叫佢哋返嚟，隔離14日都係個考驗，不過好多training都可以網上進行。」她又透露今晚揀完，再加埋大會分數，預計大約會揀35人進入第二輪面試。問到網上見完今次再見真人有何分別？她表示：「唔同，高度、體重、身形、面色、化妝等都唔同，着泳衣又係第二個考驗。」問到今年可有外景？她就謂未公布，只謂會有很多網上新元素。