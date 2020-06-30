鄺美雲憶童年十幾人住二百呎：老鼠蟑螂喺身邊

藝人鄺美雲（Cally）最近接受有「金槌拍賣官」之稱的藝人金鈴訪問，現時生活無憂的Cally憶述小時候的居住環境狹窄又惡劣﹕「細個屋企面積得二百幾呎，但住咗十幾個人，當時得一張雙層鐵架床，床上面有一個閣樓，當時我係瞓床嘅上層，因為床板同閣樓之間嘅空間好細，我係唔可以打側瞓，只可以平瞓。」她又指當年十歲左右，在那地方住了四年，那時候半夜還會聽到老鼠、蟑螂在身邊的聲音，但卻無法轉身。雖然面對如此生活環境，但她還是非常感恩﹕「因為我覺得我有屋企可以返，仲有電視可以睇，已經比唔少人幸運。」而知足的Cally提到母親在她很小的時候便離開：「好多人說我年紀咁細媽媽就唔喺身邊好可憐，我覺得世上除咗自己本人之人，冇人可以陪你一生，所以做人一定要自愛，要珍惜自己。」Cally覺得人永遠比上不足，比下有餘，所以要愛惜自己。

金鈴稱認識Cally時她已經是出色的珠寶設計師及女企業家，但沒想過她有如此艱苦的成長經歷﹕「我覺得Cally係帶住一顆感恩同喜樂嘅去面對困境，勇敢走出自己嘅路。正如有時候我哋看一杯水，我哋要睇到原來已經有半杯水。所以我哋都要有喜樂同感恩嘅心，將不可能變成可能。」