本日日本：粉絲必住！寶塚歌劇團全新專屬酒店

以華麗歌舞劇聞名世界的日本寶塚歌劇團，原來劇團還有一間歷史悠久的官方酒店，創業於1926年，舊酒店於今年3月31日結業，全新酒店最近於舊址附近隆重登場。新「寶塚酒店」位於寶塚大劇場西側，相比舊酒店，更能予人與寶塚歌劇一體的感覺。酒店的經營理念是「繼續夢想」，設計風格是「經典華麗感」，由於是一間開業超過90年的酒店，就算是新建築，也想給人一個富歷史感的風格，部分裝飾品更是沿用舊酒店的，經過翻新再擺放出來。酒店的外形也是參照寶塚大劇場而建成，無論是拱門或紅磚屋頂也非常相似，入到大堂會見到一條「T型樓梯」，靈感也是來自寶塚大劇場的設計，扶手是舊酒店搬過來的，配合紫羅蘭，玫瑰和山茶花圖案的大理石地板和紅地氈，別具懷舊感覺。

由於是官方酒店，2樓的Gallery設有常設展，可以欣賞到寶塚歌劇的服飾、相片等，服飾會根據季節轉換。此外還可見識到活躍於昭和期間的西洋畫家小磯良平「騎士の門出」的畫作，此畫於1976年至1981年期間被寶塚歌劇團在公演中使用，資深劇迷必定有印象。酒店總共有200間客房，分為11種房型，房間設計以「優雅」、「簡約」為主題，以白色為主，簡單中不經意流露舞台的氣氛，電視有兩個免費觀賞寶塚歌劇的頻道。餐廳方面有自助餐、日本料理和鐵板燒，還有蛋糕店。就算不是粉絲，也會沉醉於當中的華麗氣氛當中。

新「寶塚酒店」

地址：兵庫縣寶塚市榮町1-1-33

房租：每晚26,620日圓起