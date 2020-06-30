王敏德無暇做裸體模特兒　馬詩慧嘆劉香萍講大咗

藝人王敏德（Michael）的自家品牌MW Michael Wong為港日混血女畫家西山瑞貴在港舉行首次個人畫展，展出多張日本傳統情色藝術畫作，大膽震撼。太太馬詩慧帶埋女兒王曼喜、王麗嘉、兒子王躍穎撐場。

Michael十分欣賞西山瑞貴的畫風：「日本或亞洲人對性都好敏感，好多時收收埋埋，唔會表露，佢可以好大膽咁展現出嚟。（你有冇收藏藝術品？）依家開始學收藏，我鍾意啲傳統同古典嘅。」

問王敏德如被邀擔任這類型藝術品的模特兒，可會接受挑戰？他搖頭說：「我過咗呢個位置，依家冇咁Fit。（有冇後悔以前唔影裸照？）冇後悔。」馬詩慧追問王敏德敢唔敢？王敏德回答：「呢啲係抽象畫，唔使model，個畫象喺腦海入面。同埋我唔會做呢類模特兒，會好悶，時間會好耐，可能好幾個鐘唔郁得。（所以影寫真好啲？）影過啦，太多就唔矜貴。」

對於劉香萍女兒貝安琪原定會出席活動，但今早臨時表示有事缺席，問馬詩慧可有留意劉香萍與餐廳的糾紛事件？馬詩慧表示唔清楚，對於「劉香萍話貝安琪係大名人，親臨都要支付食物錢」。馬詩慧即說：「佢真係咁講？就算係都唔應該咁講，要畀錢係正常。」