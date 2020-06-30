新片票房報捷　陳家樂湯怡搞小型慶功宴

由袁劍偉執導、藝人陳家樂與湯怡等主演的英皇電影《死因無可疑》自端午節開畫後反應極佳，連續4日力壓同期所有中外電影，榮登單日票房冠軍，累積收入已破三百萬大關，成為戲院重開後，口碑與票房最強的香港電影。為慶祝票房報捷，袁劍偉導演特別自掏腰包，宴請謝票團隊及一眾演員，並順道作小型慶功，除了戲中主角陳家樂、湯怡、馮素波等，英皇集團主席楊受成也有到場為團隊打氣，望成績更上一層樓。

對於票房成績理想，袁劍偉表示衷心感激：「呢套係商業港產片，相比其他香港電影投資更大，主要靠觀眾支持，才有望收支平衡。」有戲迷意猶未盡，紛紛建議開拍續集，導演笑道：「對我嚟講，拍前傳嘅構思非常吸引，我聽到好多觀眾嘅聲音，我諗都係時候落筆去寫故事大綱！」

新作在疫情陰影籠罩下突圍而出，家樂有感而發：「上次入戲院謝票（《我的筍盤男友》）正值疫情開始，大家心情好緊張，全民戒備，今次重返戲院，好開心見到更多觀眾入場，希望疫情繼續好轉！」戲中家樂與湯怡合演情侶，末段家樂將被綁於椅子的湯怡推向兇手，惹起網民熱烈談論，作為男朋友不顧女友死活似乎太自私，家樂替角色辯護：「我不是要推佢去死，只不過想借力去反擊兇手！但冇諗過佢會不滿，仲話要同我分手！」湯怡直言：「肯定會嬲，我會諗，呢個係咪唯一嘅解決辦法。」問到現實生活中，家樂會否跟戲中的角色一樣，親手將女友推向兇手？他說：「角色會啫，我梗係唔會！」

期間導演還大爆如果票房破千萬大關，家樂願意着泳衣，袁劍偉笑言：「記住係泳衣，唔係泳褲，好多謝佢！」家樂即時呼冤：「我冇講過喎，淨係話會萬歲！而且通常女仔着泳衣先啱！」湯怡推波助瀾說：「我有身材就話啫！家樂你好似有六舊腹肌喎！」

另外，對於政府宣布由7月3日開始，戲院入座率放寬至8成，袁劍偉導演大表歡迎：「更多觀眾可以入場，對電影業嘅興旺好有大幫助！」家樂亦大讚是好事：「疫情對電影業有一定影響，希望可以盡快復甦，振興整個行業！」