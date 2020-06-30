Oppo新機　平玩多鏡大電池

國內手機廠Oppo近年在手機界滾存不俗口碑，早前推出的Ace2 EVA限定版更是搶手之作。日前廠商再把中階機Oppo A72從歐洲市場帶來香港，只需二千多元就買到大電池、多鏡頭規格。

首先，Oppo A72擁有6.5吋FHD+屏幕，採用了Neo-design設計，邊框幼至只有1.73mm，令屏佔比高達90.5%，畫面視野不比別廠的旗艦機遜色。相機屬於四鏡頭配置，分別是一個48MP AI主相機（f/1.7大光圈）、一個119°超廣角鏡頭及兩個2MP人像風格鏡頭，並內置1/2英吋感光元件，支援Ultra Clear Night Mode 2.0夜拍、120fps慢動作視頻及4K錄影等技術，功能豐富。

此機另一賣點是電池壽命，容積高達5,000mAh，對應18W快充，可連續播片7個鐘，頗為長氣！可惜處理器是次一級的Snapdragon 665，RAM及存儲空間也只有4GB及128GB，追求速度的話未必滿意。手機現已發售，提供紫、黑兩色。