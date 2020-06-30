Q：本人今年30多歲，有性生活，留意到自己多年來射精都是短射程的，只有10厘米，因覺得性快感算是強烈，便沒有理會。但有次和一位同齡的朋友無聊吹水，他透露可射到床頭，連女伴都嘖嘖稱奇。我表面上一笑置之，心中其實又羨慕又擔心，自己是不是有些「虧」呢？請問射精有標準距離嗎？

胡先生

A：男性射精力度和射精距離（射程），通常與年齡成正比。據一些性學統計研究指出，一名成年男性射精的距離在大概在20至-60厘米，較年輕和血氣方剛的男性其射精距離可達到80至100厘米。部分男性於50來歲過後，射精距離逐漸縮短，距離大約在10至20厘米。射程存在個體差異，部分青壯年男性，雖射程較近，並不反映這是性能力不足，只要該情況無礙獲得性快感，以及並非嚴重至無力疲弱的「流精」，實已不用過分憂慮。

需要留意，射程並非唯一的性功能指標，更重要的指標是射精感覺，無論射精距離是近是遠，男性應能感覺到噴射剎那間的強烈快感。換言之，只要男性能享受充分的性快感，性健康可謂達標。相反，若男性發覺射精感覺出現倒退現象，例如性快感變得微弱，使個人自覺不夠滿足，便應加以正視問題。

坊間或友儕間吹噓雄風乃很常見，孰真孰假，只有當事人才知道。閣下實在毋須着眼於射程較量，無端白事令自己擔憂起來。性愛不是特技表演，射程愈遠不代表愈能討好女性，女方其實不會怎麼關心射程遠近，更不會為此而心生嫌棄。況且，能令彼此滿足的性生活包含很多面向，性情趣、調情技巧、創意、溫柔、親密感、對性伴侶的關顧等等皆是重點。不妨把射程當作是一門理解男性生理狀態的冷知識，卻毋須視之非常重要的雄風標準。

李偉儀