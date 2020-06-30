「黑妹」陳凱詠被歧視　反擊旁人太無知

獲校長譚詠麟欽點由主播成為環球力捧歌手陳凱詠（Jace），天生皮膚偏黑，讀書時經常被歧視，但明白年幼時同學們出於無知，所以她未有太嬲。歌神張學友、陳奕迅的小師妹Jace皮膚黝黑，最近美國反種族主義情緒高漲，她自爆小時候也曾被歧視，讀幼稚園時有同學仔跟家人說：「哎呀，我哋班嚟咗個非洲嘅同學呀！」到中學又有同學問她：「你咁黑係咪賓妹嚟㗎？跟步你實跑得最快啦。」對方續跟她隔籬選手說：「唔好輸畀嗰個人！」

但這班同學與她今時今日都是老友，她說：「細個我係黑到咁嘅，所以我唔怪得佢哋嘅，但嗰時點解咁樣講嘢，除咗係種族歧視，點解要用我個膚色去笑其他種族同埋我呢，我覺得所有嘢係錯晒，點解審美觀係要用一個人嘅皮膚顏色去決定呢，因為細細個嗰陣，我哋係無知嘅，佢哋覺得搞笑，嗰刻佢唔覺得係種族歧視，唔知原來咁會傷害到人哋嘅自尊或者心情，呢個都係出於一種無知，但無知可以係無辜，不知者不罪，所以我冇太唔開心。」

Jace笑言膚色遺傳自父親，以前每年父母都會帶她去泰國旅行，她說：「好似曬燈咁補一補，黑嘅人一曬完就唔會紅唔會甩皮，係直接黑嘅，黑完永遠唔會白番。」近年已經少曬太陽，也會盡責任搽防曬，因為化妝、影相或者拍戲時，明白打燈同事的辛苦，她說：「有導演講過剪片時，要將我同隔籬個女仔分開調色，因為我太黑，之前同Yanny影相，佢就好似反光板咁，顯得我仲黑，所以真係好難搞。」

談到她的的新歌《天生二品》，就算不是排第一或者次等，每個人都是獨特的，整體樂觀的她自揭壞毛病：「我成日質疑自己，唔知點解對自己好嚴荷，好容易覺得自己做得唔夠好，而唔鍾意自己。」未入行前有朋友勁彈她不適合做歌手，又踩她做事三分鐘熱度，她說：「所以嗰啲所謂難聽你都唔夠靚、咁鬼黑㗎，咬子又唔知你唱乜，扮晒跳舞叻，都冇乜所謂，影響唔到我。」