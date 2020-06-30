搶救事業靠女兒做助攻　文章健身室撩馬伊琍復婚

36歲內地男星文章憑周星馳執導的電影《西遊．降魔篇》在港一度爆紅，但因背孕妻馬伊琍偷嗒同劇女星姚笛，事業一鋪清袋，幕前工作全停！不過，去年與馬伊琍宣布離婚的他，「冰封」5年後事業有所起色，由他擔任男主角、夥拍閆妮的勵志劇《一步登天》被「封倉」一年多後，有傳將於今年在內地播出，意味「洗白」成功。

據悉，文章視新劇為「收復失地」之作，故積極洗「霉氣」，之前頻頻到健身中心操肌，望以最佳狀態示人，不過網民關心的非其胸肌有多發達，而是他身邊的貼身教練竟然跟前妻馬伊琍是同一人，加上文章之前是長居於北京，但被發現連續兩日到位於上海的健身中心做Gym，因此揣測他和馬伊琍關係修好。

有網民問教練文章是否由馬伊琍「介紹」？教練坦承：「必須的，效果好。」另外，有網民指雖然馬伊琍有緋聞男友高偉光和吳昊宸「打孖上」，但跟文章相比，同穿黑色運動「情侶裝」的離婚夫婦更有「夫妻相」，傳他們有復婚的可能。而前日正是馬伊琍的44歲生日，連自己生日也在社交網甫文的他，罕有發視頻誇獎女兒好友的唱歌片，擺明向前妻及女兒示好。

文章和馬伊琍可否破鏡重圓言之上早，不過劇迷一定要買定「花生」，皆因除文章新劇「重生」外，曾介入兩人婚姻的「小三」姚笛經歷多年「圍插」後，近年事業運開始「否極泰來」，再以「女一」身份和內地男星徐正溪拍攝《痕迹》，及馬伊琍因拍劇集而跟高偉光而傳緋聞的《愛思小姐探案集》，三齣劇集均預計於下半年推出，屆時打正對台，戲外比戲內「劇情」更精采。