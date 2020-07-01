「姊妹」傳不和！吳千語不忿大細超　暗戰胡杏兒？

胡杏兒自4年前離巢後，首次在港拍劇集《熟女強人》跟娘家打對台，同劇的主線女演員有孫佳君、何珮瑜、陸詩韻、吳家麗、吳千語等，由於今次是杏兒產後復出之作，加上孭着「無綫視后」的身份，受關注自是情理之內。不過，近日有傳千語曾跟幕後表達意見，指飾演心理醫生兼性治療師的杏兒，其服裝明顯比扮演甜品師的她更貴更靚，要求劇組幫她「搞搞佢」，令服裝部人員極頭痛，有知情者爆料：「杏兒個角色係專業人士，啲衫當然要grand啲啦，加上好多衫都係杏兒私伙嘢，其實唔存在『大細超』囉。」

又有傳其中兩位服裝部同事不滿受委屈而辭職，不過最令幕後感不滿是千語「眼紅」杏兒受「重視」，但人前卻和杏兒親暱如「姊妹」，無論在記者會、拍室內或外景戲，千語總於杏兒身邊「老是常出現」，有時更如小粉絲般翹住杏兒，比跟她飾演「同性情人」的傅穎更親密，千語的雙面表現，令幕後人員竊竊私語。

對於劇組有人不滿千語一事，杏兒似乎置身事外，只說：「咁奇怪？我同劇組台前、幕後合作得好開心。」至於千語就話：「唯一一次有討論係出海着嘅泳衣款式。」不過她又稱完全滿意劇組的專業服裝安排，跟台前、幕後拍得開心，又指沒有服裝人員離職。