東方日報C1：火辣Amber彈出硬撼40億千金蔡頌思

新一屆港姐昨日於將軍澳電視城進行首輪面試， 佳麗質素包羅萬有，斯文、野性、騎呢、火辣共冶一爐，其中「40億千金」蔡頌思，及仙氣十足的侯嘉欣成為網民心水之選，而「爆乳楊丞琳」陳煦凝（Amber） 網上分享不少火辣泳衣照，亦成功搶Fo！

《2020香港小姐競選》上星期進行網上面試，「試Run」之後，昨日於將軍澳電視城舉行正式首輪面試，大會稱今年共有250人報名，昨日會見78位佳麗，眾人需穿泳裝，昨晚則會舉行另一場網上面試，包括與海外佳麗會面，隨後預計選出約35人進入複選。今年港姐雖以網上形式進行，但因需要核對文件，故仍有「實體」面試，讓大會評審可以「見真身」。

「港版子瑜」跌晒Watt

於網上面試獲一致好評的「港版子瑜」郭柏妍，未知是否太緊張，明顯跌Watt，笑容欠奉，問到有冇信心入圍？她只細細聲說：「盡力啦！」相反，被網民「彈爆」妝容太濃、叫她即場卸妝的23歲侯嘉欣，昨日以一身飄逸長裙示人，妝容明顯有改善，旋即變身「仙氣嘉欣」，她笑言被批評後有研究化妝技巧。

而現年26歲的蔡頌思（Jocelyn）昨日面試即被起底，原來系出名門，是已故百億「海產大王」蔡繼有的孫女，其父蔡冠深亦是商界名人，估計身家超過40億。昨晚她於網上面試被問及「40億千金」的稱號時，只說：「實際數字唔知。」而她原來一直追尋「星夢」，先後拍過賀歲片、廣告及演出舞台劇，希望成為全能藝人，不少網友讚她似「鍾嘉欣及黃翠如混合體」。

至於面試時身形看似平平無奇的「爆乳楊丞琳」Amber，原來深藏不露，不時於社交網上載性感泳衣照及Cosplay照，大晒爆乳身材，其中一款低炒「南半球」的泳衣照堪稱一絕！不過，她在網上自揭曾是肥妹仔一名，更分享減肥前後的對照，看來下了不少苦功！她接受訪問時，醒目地配合今年大會主題，笑說：「想搵筍工！」

廖慧儀惹已婚疑雲

另一愛在網上開心Share的23歲「狂野空姐」廖慧儀，網上面試曝光後已成為焦點，昨日她以白色露肩裝現身，充滿自信。去年大學畢業後任職空姐的她，除了網派福利晒水着照外，亦分享不少與男友錫錫的恩愛照，連她熱情飛撲、手箍男友頸的接吻照亦公諸同好，不過當中一張疑似婚照，令人對其婚姻狀況有所揣測，但她說：「呢啲唔係婚紗相。」另外，有網民誇讚「靚版黃心穎」何孟珊是「秒殺佳麗」。

無綫高層杜之克、余詠珊、樂易玲等與佳麗面試後見傳媒，余詠珊表示昨晚會在網上見海外佳麗：「今次再有啲新嘅，見完覺得佢哋真係好好嘅先會叫佢哋返嚟，隔離14日都係個考驗，不過好多training可以網上進行。」問到今次見真人有何分別？她說：「唔同，着泳衣又係第二個考驗。」至於今年可有外景？她只謂會有很多網上新元素。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：